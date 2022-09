Carreta Olho no Futuro abre inscrições para oficinas gratuitas no Gama Oportunidades para estudantes e comunidade do Gama, em geral, vivenciarem experiências práticas em diversas áreas dos segmentos de cinema, fotografia, rádio e operador de áudio. Inscrições abertas até o dia 03 de setembro.

O Instituto Social Embalando Sonhos, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e Fundo de Apoio à Cultura-DF, abre inscrições para as oficinas de Produção, Roteiro e Atuação para cinema, e ainda para Operador de Áudio e Fotografia. São 180 vagas abertas para estudantes e comunidade geral.

As aulas serão realizadas de forma presencial no ambiente de uma carreta móvel equipada com salas climatizadas, que segue estacionada em frente ao Centro de Ensino Médio 03 do Gama/DF. As inscrições ficam abertas até o dia 03 de setembro. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos.

As aulas estão previstas para iniciar em 05 de setembro de 2022. As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas pelo site: www.olhonofuturo.com.br. O projeto visa estimular a formação de novos talentos, oportunizar o encontro e o intercâmbio de ideias e conhecimento com vistas a ocupação do Cine Itapuã, que está em reforma.

“Este é o primeiro passo de um processo contínuo de descoberta de novos talentos na região e formação de profissionais da área que irão reforçar a produção de conteúdo para manter o Cine Itapoã ativo e atrativo para a comunidade do Gama”, afirma o coordenador do projeto, Jad Teles.

O projeto já atendeu alunos do CEM 01 e CEM 02 do Gama, além da comunidade interessada. Ao todo serão ministradas presencialmente em 36 oficinas que vão contemplar um total de 540 alunos da rede pública e comunidade da Região Administrativa do Gama.

