Debate acontecerá nesta terça-feira (20/10) e dá continuidade à série que trata de temas estratégicos para a pauta anticorrupção no contexto pós-pandemia.

A Transparência Internacional realiza terça feira (20/10) o segundo debate da série Diálogos Transparência Internacional | À Frente da Curva , que discute as principais tendências pós-COVID19 a partir de grandes temas com impacto na vida econômica, política e social do Brasil e do mundo. A nova edição do webinar, com o tema “Corrupção, Clima e Meio Ambiente“, irá discutir o impacto da corrupção no meio ambiente e nas mudanças climáticas, ou seja, a transversalidade entre esses assuntos. O evento será realizado em parceria com a embaixada da Alemanha no Brasil, no âmbito do Fórum da Democracia Europa-Brasil.

Os convidados e convidadas dessa conversa são especialistas, autoridades e ativistas na pauta ambiental: Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente; Herman Benjamin, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ); Anna Cavazzini, deputada e vice-presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Brasil; Klaus Töpfer, ex-diretor executivo do programa da ONU para o Ambiente e ex-ministro alemão do Meio Ambiente ; e, finalmente, a discussão contará com a mediação de Ana Carolina Amaral, jornalista ambiental da Folha de S. Paulo.

Serviço:

Díalogos Transparência Internacional | Corrupção, Clima e Meio Ambiente



Assista em: Terça-feira, 20 de outubro, 11:00 AM UTC/GMT / 4:00 PM BerlinAssista em: transparenciainternacional. org.br/ dialogos

E também nos canais da TI Brasil Youtube e Facebook e nos canais da Embaixada da Alemanha Youtube e Facebook .

Sobre a Transparência Internacional – Brasil – A Transparência Internacional é um movimento global com um mesmo propósito: construir um mundo em que governos, empresas e o cotidiano das pessoas estejam livres da corrupção. Atuamos no Brasil no apoio e mobilização de grupos locais de combate à corrupção, produção de conhecimento, conscientização e comprometimento de empresas e governos com as melhores práticas globais de transparência e integridade, entre outras atividades. A presença global da TI nos permite defender iniciativas e legislações contra a corrupção e que governos e empresas efetivamente se submetam a elas. Nossa rede também significa colaboração e inovação, o que nos dá condições privilegiadas para desenvolver e testar novas soluções anticorrupção.

