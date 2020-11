Pesquisa que apontava o atual prefeito, Pábio Mossoró (MDB) como líder na corrida pela prefeitura de Valparaíso, é suspensa por suspeita de fraude.

Estava circulando pelo município de Valparaíso de Goiás uma pesquisa que aponta o atual prefeito, Pábio Mossoró (MDB), como o candidato que desponta na liderança da corrida pela prefeitura. Ocorre que na verdade o cenário tem se demonstrado o contrário.

O levantamento foi feito pela empresa Franco & Rodrigues Comunicação Social e Empreendimentos LTDA, que além de trazer Pábio Mossoró na frente, também apontou o candidato Elvis Santos na terceira posição, muito destacado, por exemplo, do candidato do PT, Prof. Silvano, contrariando todos as outras aferições.

Para se ter uma ideia da questão, o Portal Gama Cidadão postou no dia (30/10) uma pesquisa realizada pelo Instituto Pódium, que dá como líder nas pesquisas a candidata Lêda Borges (PSDB). Segundo o levantamento, a tucana, que já foi prefeita na cidade, tem a preferência de 32,5% dos eleitores na pesquisa espontânea e 41,5% na estimulada (quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos ao cargo).

Saiba mais: Lêda Borges (PSDB) lidera corrida à Prefeitura de Valparaiso de Goiás

Por isso, a outra pesquisa que aponta Pábio na liderança das intenções de votos é apontada como sendo falsa. Ela teve sua veiculação suspensa por determinação judicial. A Juíza da 33ª Zona Eleitoral em Valparaíso de Goiás, Letícia Silva Carneiro de Oliveira, determinou no fim desta quinta-feira (29) que a veiculação da pesquisa eleitoral, onde o candidato à reeleição Pábio Mossoró (MDB) aparece em primeiro lugar, veiculada pelo Jornal Correio Continental seja suspensa por suspeita de fraude.

Numa segunda decisão a respeito do mesmo caso, o Tribunal determinou que a Franco & Rodrigues e o Jornal Correio Continental que “forneça acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da pesquisa GO-01274/2020, incluídos os dados referente a identificação dos entrevistadores, planilhas individuais, mapas ou equivalentes, preservadas a identidade dos respondentes, conforme estabelece o art. 34, da Lei n.º 9.504/97.”

O que se tem de concreto até o presente momento nessa história toda é que a candidata do PSDB lidera nas intenções de voto, enquanto seu rival e atual prefeito pelo PSDB segue em segundo e na sequência vem os demais concorrentes de outros partidos. É certo, também, que segundo a própria pesquisa do Instituto Podium apontou, o atual prefeito está liderando é no ranking de rejeição. Segundo consta nos dados apurados Pábio Mossoró, lidera os índices de rejeição, ficando com 15,5%.

Da redação do Gama Cidadão – 02/11/2020