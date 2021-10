Educação, Residência Hospitalar, Enare, Enare 2021, Saúde

3ª edição do Preparadão Live terá participação do economista Gil do Vigor

A terceira edição do Preparadão Live, formato digital do festival de educação Preparadão Universia, abriu as inscrições para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Realizado pelo site de educação Universia, evento abordará a preparação para ingresso na graduação e escolha de carreiras profissionais.

Nesta edição, o evento terá duas lives com programações que ajudarão os vestibulandos na rotina de estudos e escolha profissional. A youtuber Camila Loures fará a apresentação do Preparadão que também contará com a presença do economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, que ministrará uma aula sobre educação financeira, além dos criadores do PodPah, um dos podcasts mais populares do momento.

As atividades também terão a participação de professores da plataforma Me Salva!, com aulas de redação, geografia, matemática e química. Os participantes vão conferir dicas de organização e planejamento para revisar os conteúdos para a prova sem sair de casa.

A primeira live será realizada em 16 de novembro deste ano com mais de 10 aulas preparatórias de diversos temas. A segunda ocorre em 31 de janeiro de 2022, voltada para as habilidades que serão mais solicitadas pelos profissionais nos próximos anos, como as softskills. Os interessados devem se inscrever no site do evento.

Enem 2021

Nesta edição do Enem 2021, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.

Nos próximos dias, o local de provas deve ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. Embora uma data oficial não tenha sido divulgada, a previsão é de que isso ocorra na próxima segunda-feira, dia 25, mesmo dia da divulgação da edição passada.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil