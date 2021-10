Música e teatro do Gama em destaque

A 2ª Feira Cultural do Gama edição online apresentará grandes atrações de sexta a domingo (22/10 a 24/10)

De sexta a domingo (22 a 24/10), com estreias às 10h, a 2ª Feira Cultural do Gama edição online apresentará programações artístico-culturais para exibição gratuita no canal e nas redes oficiais da feira cultural do Gama (DF) com atividades de artes cênicas e música de agentes culturais atuantes desta região administrativa e convidados. A 2ª Feira Cultural do Gama será realizada por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do GDF.

A cidade do Gama possui intensa produção cultural com destaque nas áreas do teatro e da música. “A população superior a 130 mil habitantes possui pouca possibilidade acesso às produções culturais de sua própria cidade por falta de políticas públicas de acesso à cultural fora do Plano-piloto, pensado nessa situação de escassez de fruição artística na cidade foi idealizada a Feira cultural do Gama que consistirá em dois dias de intensa gravação de programação cultural para exibição gratuita no Youtube”, explica o coordenador do evento, Marco Augusto de Rezende. Ele pontua que o projeto está contextualizado dentro do cenário cultural de Brasília, por prever contratar 100% de artistas e mão de obra do DF e entorno, apresentando os seguintes diferenciais: promoção de troca de experiências entre artistas experientes e novatos nos mesmos espaços de apresentação, e programação diversificada em linguagens artísticas e de faixa etária em horários adequados ao público infantil e adulto.

“O projeto vai contribuir para a política pública de cultura levando uma programação gratuita para população carente na cidade com pouca programação cultural apoiada pelo governo. Para fomentar a cultura e a Economia Criativa no Distrito Federal, o projeto está estabelecendo a 2ª edição da feira cultural do Gama com potencial de gerar outras edições. A sua Importância social é grande, pois cultura é um direito fundamental garantido na constituição brasileira”, diz Rezende.

Programação sem esquecer da acessibilidade

A democratização e descentralização do acesso aos bens e produtos culturais é a essência da feira cultural do Gama que contará com seis apresentações cênicas e dez apresentações musicais a serem gravadas no Espaço Cultural Voar, com exibição gratuita no YouTube pelo período mínimo de um ano.

Marco Augusto revela que ainda serão exibidos quatro trabalhos audiovisuais, s endo que um deles, o documentário “Arte e Artistas do Meu Bem Querer”, de Tistá Filintro, terá duas exibições com acessibilidade, sendo uma com audiodescrição e outra em libras. Esses quatro documentários foram produzidos nos últimos cinco anos e serão disponibilizados por 30 dias gratuitamente no canal do evento, totalizando 20 atrações na 2ª feira cultural do Gama edição online.

“O estabelecimento de parcerias culturais é estratégia fundamental para o sucesso do projeto. A sinergia da feira cultural do Gama Implica na identificação de interesses comuns entre as partes envolvidas, gerando renda para os artistas, técnicos do backstage tão penalizados pela pandemia”, finaliza o coordenador do evento.