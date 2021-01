Encceja 2020: Inep prorroga inscrições para até dia 25 de janeiro

O resultado do exame viabiliza o acesso à certificação da educação básica

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 foram prorrogadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Interessados em participar têm até as 23:59 do dia 25 de janeiro para realizar a inscrição no sistema do exame.

As provas são destinadas a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para participar da prova do ensino fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos, e para o ensino médio é necessário ter 18 anos completos. A participação é voluntária, gratuita (para quem não faltou à última edição) e o resultado viabiliza o acesso à certificação da educação básica.

Quem não justificou ausência da edição de 2019 ou teve a solicitação reprovada deverá pagar uma taxa de R$ 40 até o dia 27 de janeiro, em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos. Nesses casos, a inscrição no Encceja 2020 será confirmada somente após o pagamento da taxa.

Candidatos maiores de 18 anos podem tentar diretamente o ensino médio, mesmo que não tenham o ensino fundamental completo, atingindo as pontuações necessárias, conseguem a certificação para as duas etapas de formação. As provas do Encceja Nacional 2020 serão aplicadas no dia 25 de abril, em todos os estados e no Distrito Federal.

Cronograma Encceja 2020

Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020

Resultado: 28 de dezembro de 2020

Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021

Inscrição: 11 a 25 de janeiro de 2021

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Aplicação ensino fundamental e médio: 25 de abril de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil