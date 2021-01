Senai-DF oferece cursos de formação profissional

Programa Senai de Gratuidade Regimental

As escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai-DF oferece, gratuitamente, cursos de formação profissional nas escolas em Brasília (Setor de Indústria Gráficas), Gama, Taguatinga, Sobradinho e Brazlândia. São cursos com diversas cargas horárias e níveis de complexidade, que formam trabalhadores para atuarem em várias áreas da indústria. Destina-se a jovens com idade de 14 a 24 anos que buscam o 1º emprego.

DF Inova Tech

Em parceria com o governo local, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), o Senai-DF também oferece cursos de aperfeiçoamento, de qualificação e habilitação técnica por meio do programa DF Inova Tech. São cursos presenciais, com o objetivo de fomentar a inovação e a qualificação de mão de obra para o setor produtivo, principalmente nas áreas voltadas à indústria 4.0, ampliando o alcance da educação.

Cursos técnicos nas áreas:

Alimentos

Automobilística

Comunicação Visual

Edificações

Eletroeletrônica

Segurança do Trabalho

Tecnologia da Informação

Endereços:

Senai Setor de Indústria Gráficas: St. de Industrias Graficas – Brasília, DF

Senai Gama: Área Especial Entrequadras 2 e 8 Setor Sul – Gama/DF

Senai Taguatinga: Área Especial nº 2 – Setor “C” Norte – Taguatinga/DF

Sesi/Senai Sobradinho: Quadra 13 Área Especial Nº 03 Lotes A/F

Senai Brazlândia: Área Especial Norte – Parque de Serviços – Brazlândia, Brasília – DF

Fale com a Sra. Lúcia 61 98624-3096 ou Sac 4042-6565

Saiba mais em www.sistemafibra.org.br

Da redação do Gama Cidadão – 22/01/2021