Encceja: inscrições começam nessa segunda (11)

Candidato precisa realizar o cadastro no portal do Governo Federal

Começam hoje (11) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, que poderão ser feitas até o próximo dia 22, no Sistema Encceja. Caso necessário, o participante poderá solicitar, durante a inscrição, atendimento especializado para o dia da prova.

O exame é aplicado para estudantes interessados em obter o certificado da educação básica: ensino fundamental – com, no mínimo, 15 anos de idade completos na data da prova; e médio – idade mínima exigida é 18 anos.

As inscrições são gratuitas, mas se o candidato não justificou a ausência na edição de 2019 ou teve a justificativa reprovada, deverá pagar o valor de R$ 40, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança, que será gerado pelo sistema ao final do ato de inscrição. A consulta do resultado da justificativa de ausência já está disponível.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o GRU estará disponível na próxima semana e poderá ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários.

Para acessar a Página do Participante do Encceja, o inscrito deve, obrigatoriamente, realizar o cadastro no portal do Governo Federal, no endereço eletrônico acesso.gov.br. O login e a senha, únicos para todos os serviços federais e são necessários para acompanhar a situação da justificativa e da inscrição.

Provas

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.

Para a certificação do ensino fundamental, o participante é avaliado em ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; e história e geografia.

A avaliação para o ensino médio contempla ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias. A nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação.

Cronograma

Inscrição: 11 a 22 de janeiro de 2021

Pagamento da GRU: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado da solicitação: 1º de fevereiro de 2021

Recurso da solicitação: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado da solicitação: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Recurso da solicitação: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Provas: 25 de abril de 2021

Fonte: Agência Educa Mais Brasil