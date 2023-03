Atenção, queridos passageiros, com seus bilhetes em mãos, o projeto “ESTAÇÃO LEITURA” chega às escolas públicas do Gama e de Santa Maria durante o mês de março de 2023 com uma programação repleta de apresentações de contadores de histórias, sessões de mediação de espetáculos e uma produção audiovisual intitulada “Roda Virtual de Histórias”, produzida a partir de textos escritos pelos alunos das escolas participantes.

O espetáculo “Estação Brasil”, que compõe a programação, é ambientado em uma estação ferroviária onde os personagens do bilheteiro, da vendedora de livros, da passageira e do andarilho compartilham contos, histórias e canções enquanto aguardam a chegada do trem, convidando o público a viajar pelos trilhos da cultura popular e do folclore brasileiro.

De acordo com Thaís Veloso, responsável pela mediação dos espetáculos, “o principal objetivo é contribuir para a formação de novos leitores que buscam nos livros uma forma de se conhecer e interpretar sua própria realidade. Esse processo é uma ferramenta importante para o desenvolvimento intelectual e a transformação social”.

Segundo Denis Bueno, responsável pela direção artística do projeto, “a proposta da Roda Virtual de Histórias é conciliar a tradição milenar da oralidade com as inovações tecnológicas, impactando diretamente na formação de novos públicos e valorização da identidade cultural de cada região”.

O projeto visa estimular o hábito da leitura em crianças entre 6 e 12 anos de idade, além de contribuir para o aumento da visitação às bibliotecas públicas e aos acervos virtuais disponíveis gratuitamente na internet. Também são oferecidos recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras em todas as apresentações e acessibilidade virtual.

A ficha técnica é composta por profissionais residentes na macrorregião do Gama e de Santa Maria, respeitando a paridade de gênero e incluindo mão de obra de pessoas com deficiência.

O projeto Estação Leitura é realizado pela Cia Cidade dos Bonecos e tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço: Projeto ESTAÇÃO LEITURA

27/03 – Escola Classe 203 Santa Maria, sessões às 11h e 13h30

28/03 – Escola Classe 16 Setor Sul – Gama, sessões às 11h e 13h30

29/03 – Escola Classe 15 Setor Norte – Gama, sessões às 11h e 13h30

30/03 – Escola Classe 206 Santa Maria, sessões às 11h e 13h30