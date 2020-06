Estacionamento da UnB-Gama em fase de finalização

Quando as aulas presenciais da unidade do Gama da Universidade de Brasília (UnB) voltarem, aproximadamente três mil pessoas, entre alunos, professores e funcionários, poderão contar com um estacionamento de 17.200 m2 totalmente novo. As obras estão orçadas em R$ 3,2 milhões. Para esse serviço, o DER contou com a emenda parlamentar de dois deputados distritais e de recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

R$ 3,2 milhões Custo da obra

Iniciada pelo DER-DF em novembro de 2019, já se encontra na fase final a obra da construção da área reservada aos veículos da universidade. Nessa última etapa da obra, que já atingiu 85% do cronograma, estão em andamento os serviços de sinalização, construção de calçadas e plantação de grama.

“Já finalizamos totalmente a parte da drenagem pluvial, da terraplanagem e da colocação dos bloquetes em toda a área”, informa o engenheiro do DER responsável pela obra, Eli Câmara.

Comodidade e segurança

O estudante de engenharia elétrica Marcus Vinícius Bittencourt, 26 anos, comemora o avanço dos trabalhos. “É muito bom saber que o estacionamento tão aguardado já está ficando pronto”, diz. “Vai ser muito melhor poder estacionar com segurança aqui perto de onde acontecem as aulas, bem melhor do que era antes, com aquele barro todo”.

Quem também se mostra entusiasmada é a copeira Maria Janice Marques, 35 anos, que trabalha na faculdade. “Eu não uso carro e venho a pé do BRT até aqui”, conta. “Eu trazia outra muda de roupa da bolsa para ir embora depois porque, dependendo do tempo, eu sempre ficava suja. Agora não vou mais precisar carregar esse peso”.

* Com informações do DER-DF – 10/06/2020