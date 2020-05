Estude assistindo: conheça os filmes que podem te ensinar disciplinas

Ficar longe do ambiente escolar pode desmotivar muitos estudantes. Além de estar sem o convívio diário com seus colegas, a ausência de uma orientação mais específica pode se tornar desanimadora.

Mas para que os alunos tenham mais prazer no momento dos estudos, a tecnologia tem sido uma grande aliada. Aprender Matemática, História, Geografia, Ciências ou qualquer outra disciplina fica mais dinâmico com o auxílio dos aparatos tecnológicos.

Vídeos no youtube, podcasts, filmes em plataformas de streamings e até visitas a museus virtuais são ferramentas que tornam a aprendizagem bem mais prazerosa. Além de estudar sobre diversos assuntos, os alunos também podem se divertir durante o processo. Aprender História, por exemplo, é bem mais interessante para os estudantes da educação básica quando esse conhecimento é absorvido através de visitas a museus virtuais.

Quem se interessa pela História do Brasil pode fazer uma visita ao Museu Da República e assimilar os conteúdos através de uma nova abordagem. Os filmes também são ferramentas bem interessantes. Os alunos podem compreender os assuntos, criando conexões com os elementos visuais, contexto, características dos personagens e paisagens.

O Guia Enem também possui uma vasta lista de conteúdos que caem no Exame Nacional do Ensino Médio, além de ser uma ferramenta que pode te auxiliar no aprendizado.

Conheça a lista dos filmes indicados para te ajudar com as disciplinas curriculares e tornar seu estudo mais dinâmico.

Filmes de História:

Independência ou Morte

A Missão

Netto Perde Sua Alma

Gaijin: Os Caminhos da Liberdade

Filmes de Matemática:

PI

Enigmas de um Crime

O Contador

Está nos números

Filmes de Química:

Reaction

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento

Epidemia

Blade Runner – O Caçador de Androides

Fonte: Agência Educa Mais Brasil