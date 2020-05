Ibaneis e Bolsonaro se reúnem para tratar de ações contra o Coronavírus (Covid-19)

De acordo com o governador, a conversa foi para inteirar o presidente sobre o trabalho contra a pandemia na capital. “E para integrar as ações que estão dando certo aqui para ajudar todo o país”, disse.

O emedebista aproveitou o encontro também para pedir ajuda do presidente com a proliferação de casos no Complexo Penitenciário da Papuda. De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, há 334 casos registrados no presídio — 212 de presos.

Durante a crise do coronavírus, Ibaneis e Bolsonaro se aproximaram e passaram a discutir ações na pandemia. A avaliação do presidente é de que o trabalho do GDF contra a Covid-19 tem sido eficaz e a capital poderá puxar o movimento de flexibilização das atividades comerciais.

Com informações do CB.PODER – 05/05/2020