“Protocolo Cabo de Guerra” para combater o Covid-19

Protocolo cabo de guerra usado no combate ao COVID19 reverte 100% dos casos graves

“Protocolo Cabo de Guerra” É a Cura para combater o COVID19. Dra. Elnara fala sobre os resultados.

Segundo a doutora Elnara no primeiro dia que se entra com esse protocolo, já se ver melhoras, no terceiro dia do protocolo o paciente apresenta melhoras consideravelmente interessante.

Embora a linguagem seja técnica, vale a pena ver o vídeo que apresenta pequenas falhas, porém mostra ótimos resultados apresentados pelo uso do protocolo.

A cura está atrelada a base de heparina – substância anticoagulante natural, presente esp. no fígado [Us. em todas as afecções em que se teme uma trombose.].

Heparina será esta sendo testada em pacientes com Covid-19

Para tratar pessoas com casos grave do novo coronavírus, pesquisadores brasileiros iniciam testes com um anticoagulante chamado heparina. Os testes serão feitos no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, assim que houver a aprovação do protocolo experimental de uso do medicamento pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

A hipótese é de que o medicamente pode evitar a coagulação intravascular e tromboembolismo venoso, complicações possíveis do vírus. Na China, pesquisadores avaliaram a redução da mortalidade em pacientes infectados com Covid-19 após o uso da droga.

Em outra pesquisa, cientistas do Sírio e do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, vão testar em humanos o uso de plasma sanguíneo de pacientes curados da Covid-19 em pessoas que ainda estão infectadas.

Com informações do Informa Tudo DF com adaptações – 07/05/2020

