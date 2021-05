Ação vai até 30 de junho. Interessados podem doar absorvente, sabonete, creme dental, escova de dente, hidratante corporal, shampoo e condicionador.

Jovens gestantes e mães no processo pós-parto, e mães de recém-nascidos, que vivem em situação de vulnerabilidade, apresentam dificuldades financeiras para adquirir produtos necessários para a higiene pessoal. E neste período de pandemia, a situação ainda é pior. Pensando nisso, o Projeto Integrado Multidisciplinar Primeira Infância (PIMPIN), iniciativa de estagiárias do projeto e estudantes do curso de Serviço Social, voluntárias e atuantes no Núcleo de Responsabilidade Social do Centro Universitário IESB, lançou uma nova campanha de solidariedade. O objetivo é angariar itens básicos de higiene feminina e distribuir a jovens e adolescentes gestantes ou mães que estão, neste semestre, sendo atendidas pelo PIMPIN.

Os itens sugeridos para doação são: absorvente, sabonete, creme dental, escova de dente, desodorante, shampoo, condicionador, hidratante corporal entre outros.

Os interessados em ajudar podem fazer a doação até 30 de junho, nos três campi do IESB (Asa Norte 609, Asa Sul 613/614 e Ceilândia Norte QNN 31), no horário comercial.

A partir da arrecadação, serão montados kits para distribuição. As alunas do curso de Serviço Social do IESB, com a ajuda de estudantes voluntários do projeto, trabalharão em parceria para realizar a triagem dos materiais e construir o kit para a entrega, que beneficiará essas jovens.

Para ter uma ideia, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2018, divulgada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), nas regiões de média-baixa renda da capital, 7,2% das adolescentes de 14 a 19 anos são mães. “Durante o repasse das cestas básicas, originárias do IESB em Ação, constatamos que não são ofertados materiais de higiene pessoal, inclusive, absorventes, a essas jovens e adolescentes puérperas. Entendemos que a gestação, principalmente a não planejada, e o pós-parto são períodos hormonais intensos, com transformações que precisam de acompanhamento. Portanto, o nosso objetivo é proporcionar esse bem-estar e autoestima, contribuindo com o repasse de um kit de higiene, que seja acompanhado de afetividade, acolhimento e empatia”, explica a coordenadora do projeto PIMPIN e professora do curso de Serviço Social do IESB, Erci Ribeiro.

A campanha também ajudará as adolescentes atendidas pelo projeto, que sofrem com o impacto da chamada pobreza menstrual, falta de itens básicos durante a menstruação, seja por falta de informação ou dinheiro para comprar os absorventes. O cenário é muito comum no Brasil. Segundo pesquisa feita por Always e Toluna com 1.124 mulheres de 16 a 29 anos em todas as regiões do país, divulgada em maio deste ano, uma a cada quatro meninas já faltou à aula por não terem acesso a absorventes durante o período menstrual. “Muitas deixam de cumprir atividades externas essenciais, como consultas, por não terem absorventes”, completa a professora Erci.

Para mais informações sobre as doações, basta o interessado encaminhar um e-mail para responsabilidadesocialiesb@gmail.com ou entrar em contato com o número do IESB em Ação: Telefone: +55 61 9293-7507, ou acessar o DM @projetopimpin