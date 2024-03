Em Santa Maria o CEF 209 e 213 são beneficiados pelo Projeto Grooveonline Prevenção

O CEF 209 recebeu o Grooveonline Prevenção, com muito entusiasmo. Proporcionando um dia repleto de alegria, muita música, teatro e palestras. Abordando questões como a importância do ser, de estudar, tratando do Bullying, a violência e do vício.

No CEF 213 uma energia contagiante tomou conta da escola com a presença do projeto. Grooveonline Prevenção. Proporcionando mais um dia incrível com muita música, teatro e palestras. A escola está comemorando, na data de hoje, seu aniversário e completa 27 anos atendendo a comunidade de Santa Maria..

Em mais um dia emocionante, em torno de 2000 pessoas estiveram presentes nas duas escolas, durante os dois turnos. Os alunos, professores e servidores foram beneficiados e impactados pelo trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção.

Um projeto inclusivo

O CEF 209, possui alunos especiais matriculados nos dois turnos. Inclusive alunos com deficiência auditiva. Assim, durante as apresentações havia uma intérprete em Libras acompanhando tudo que era apresentado no palco.

Leia mais: O CEF 03 do Gama e o CEF 113 do Recanto das Emas recebem o Grooveonline Prevenção com muito entusiasmo

Energia que contagia

Durante as apresentações, houve uma grande interação entre os alunos para com os os que se apresentavam no palco. A galera estava muito animada e participativa.

No CEF 209, pela manhã, a aluna Beatriz, que escreve poemas, teve uma de suas obras recitada no palco, na voz de Lucas Gonçalves. Já no CEF 213 o aluno Daniel subiu ao palco para cantar.

Ao final, nos dois períodos, Dhenilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive”. Essa canção é um clássico da música religiosa, criada no meio Gospel, mas também interpretada pelos católicos.

Semeando e conscientizando

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline e o Dhemis Messias, animou os presentes cantando músicas.

Leia mais: Mais de 2000 alunos de Ceilândia e Recanto das Emas aguardam o Projeto Grooveonline Prevenção

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Não só aqueles que viabilizam a ida do projeto às escolas, bem como a própria comunidade escolar, que recebe toda a equipe, dando todo o apoio necessário para que tudo transcorra da melhor forma possível. Como por exemplo o diretor do CEF 209, o Sr. Manuel. Ele cuidou com muito entusiasmo para que o dia naquela escola fosse um sucesso.

No CEF 213 o Sr. Luciano recebeu a todos com muita atenção. Para ele o Projeto se apresentar em sua escola foi extremamente positivo. Proporcionando um dia incrível para os alunos, professores e servidores.

E, com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, destinou verba para a realização desta importante obra. Mais escolas pelo DF estão sendo beneficiadas e recebendo o Projeto Grooveonline Prevenção. Seus assessores tem acompanhado de perto cada apresentação.

Clodoaldo Rocha, assessor da Deputada Distrital Paula Belmonte, esteve presente no CEF 03 do Gama. Ele reiterou a importância deste tipo de projeto nas escolas do DF. No CEF 113 do Recanto, quem esteve representando Paula foi o assessor Pedro Santos. Ambos reiteram que a Deputada vem trabalhando arduamente para que se tenha os meios necessários para a execução de um projeto como este.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]