Gama vai tremer com a 2ª Edição do Festival Inclusão Rock Live: Um Show de Música e Inclusão

No dia 10 de março, a praça do Cine Itapuã, no Gama, será palco de um evento imperdível para os amantes de música autoral de qualidade. O showzaço das seis bandas e artistas selecionados na 2ª edição do Inclusão Rock Live promete não apenas sacudir o Gama com boa música, mas também impulsionar, de maneira sustentável, a economia criativa. A proposta visa gerar renda e empregos para microempreendedores e agentes culturais, tudo isso com base na sustentabilidade, valorizando a inclusão e a diversidade.

Seis bandas de alto nível estão programadas para se apresentar na praça do Cine Itapuã, a partir das 14h. O evento, com entrada gratuita, será gravado e posteriormente compartilhado nas redes sociais da Cálida Essência, contando com intérpretes de Libras e audiodescrição (equipamentos disponíveis mediante solicitação).

Na sua segunda edição, o festival Inclusão Rock Live celebra mais de duas décadas da banda Cálida Essência e do projeto VMC – Vivências da Música no Cognitivo. No ano passado, o projeto VMC atendeu uma média de 2000 crianças das escolas públicas do Distrito Federal, promovendo a inclusão por meio da música e a valorização da diversidade humana e cultural. A ocasião não só oferece a oportunidade de fazer um balanço, mas também de celebrar os significativos marcos alcançados ao longo do tempo.

O Inclusão Rock Live destaca-se por ser uma vitrine para os talentosos artistas de Brasília e da Ride – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.

“Minha filha Ayla, que nasceu com Síndrome de Down, tornou-se a queridinha da banda como baterista, evidenciando desde cedo sua afinidade com a música. Ela não é a única Pessoa com Deficiência (PCD) impactada pela jornada do projeto VMC – Vivências da Música no Cognitivo, Inclusão Rock Live e da banda Cálida Essência. Já contamos com a participação de um baixista cadeirante e fisiculturista, além do assessor de imprensa da banda, que é deficiente e pai de três filhos PCD. O foco atitudinal do projeto, enraizado na promoção da autoestima das pessoas com deficiência, incentiva a superação de limites, promovendo inclusão e acessibilidade”, explica Sérgio Fonseca, idealizador do Inclusão Rock Live.

O Inclusão Rock Live é realizado pela Somos 61, com o apoio do Instituto VMC, Setorial Cultura Rock e Rock Cei, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Apresentações:

Ayla Serena Nonatos Band Rota 040 Mariana Camelo Cálida Essência Baratas de Chernobyl



Da redação do Portal Gama Cidadão – 05/03/2024