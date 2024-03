Projeto Grooveonline Prevenção impactando forte no CEF 10 de Ceilândia

Agora foi a vez do CEF 10, localizado em Ceilândia, receber a galera do Grooveonline Prevenção. Levando um dia repleto de alegria, muita música, teatro e palestras. Abordando questões importantes como a importância do ser, de estudar, tratando do Bullying, a violência e do vício.

Numa região como Ceilândia, cheia de vida e, também, envolta em meio a diversidade de questões presentes na atualidade. O projeto Grooveonline Prevenção chegou impactando, orientando e conscientizando. A escola foi extremamente receptiva.

Em mais um dia incrível, mais de 600 pessoas estiveram presentes na quadra da escola. Os alunos, professores e servidores foram beneficiados e impactados pelo trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção.

Participação da comunidade escolar

Durante as apresentações do dia, houve uma grande interação entre a comunidade escolar e os integrantes do projeto.

No período da manhã a Professora, Rose cantou junto com a banda Grooveonline. O aluno, Eduardo, cantou músicas autorais.

Na parte da tarde a banda contou com a participação especial do saxofonista Gil Costa. Ele, que é pai de um dos alunos da escola, acompanhou a banda durante a execução das músicas.

Semear é preciso

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhjemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline e o Jhemis Messias, animou os presentes cantando músicas.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, conseguiu a destinação de verba para a realização desta importante obra.

Alexandre Goldinho, assessor da Deputada Distrital Paula Belmonte, madrinha desta edição, esteve presente na escola. Ele reforçou a importância deste tipo de Projeto nas escolas do DF. Veja seu depoimento:

