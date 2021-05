Ibmec firma convênio com a Associação dos Magistrados Brasileiros

Associados e dependentes terão desconto de 30% nos cursos de Pós-Graduação

Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino em uma das principais escolas de negócios do país, o Ibmec assinou convênio com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), concedendo bolsas de 30% de desconto para cursos de Pós-Graduação, na modalidade presencial. O acordo vai beneficiar associados e dependentes vinculados à entidade em âmbito nacional, que juntos totalizam mais de 15 mil juízes.

A cerimônia contou com as presenças da Dra. Renata Gil (presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros), Dr. Caetano Levi Lopes (desembargador diretor-presidente da Escola Nacional dos Magistrados), Marcela Carvalho Bocayuva (coordenadora da ENM), Professor Doutor Ricardo Caichiolo (gerente-geral do Ibmec Brasília), Filipe Guedes (gerente de Relações Governamentais do Ibmec) e Pedro Henricque Ferreira (coordenador de Relações Governamentais do Ibmec).

De acordo com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dra. Renata Gil, o convênio pactuado entre a entidade e o Ibmec traz um importante movimento ao aperfeiçoamento dos magistrados no País, pois existe uma demanda permanente para a participação em cursos de aperfeiçoamento, e atualmente, a nossa Escola Nacional tem um método evolutivo de trabalhar da forma como os juízes precisam, tanto na teoria quanto na prática.

“Com a abertura da escola externa, as relações jurídicas e decisões do Supremo, entendemos que a AMB deveria ampliar o papel e buscar novas parcerias de ampliar o acesso à capacitação, bem como, o portfólio de cursos de longa e curta duração, de modo que atenda às necessidades e o perfil de cada juízo, portanto, essa parceria muito nos orgulha, pois os nossos associados têm um alto grau de exigência e satisfação de estar conosco, e por isso, nossa responsabilidade aumenta e precisamos entregar um serviço de excelência”, disse.

O desembargador Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura, Caetano Levi Lopes, que atua há mais de 42 anos na área jurídica, destaca que esse convênio é muito importante para a abertura de novas possibilidades de ensino aos magistrados, isso porque, a capacitação é uma oportunidade para a ascensão dentro da carreira jurídica, e hoje a ENM “tem uma necessidade de ampliar a atuação, nos três âmbito da Federação, nos níveis federais, estaduais e municipais, e o propósito de oferecer dentro do Brasil mais ofertas de ensino. No Brasil, temos muitas escolas de qualidade”, defende.

Segundo o gerente-geral do Ibmec Brasília, Professor Doutor Ricardo Caichiolo, a parceria com a AMB é essencial para estreitar as relações com a sociedade e ainda mais com a classe tão prestigiada para o Brasil, que são os magistrados. “Nós do Ibmec estamos honrados com a parceria estabelecida com a AMB. Os magistrados compõem uma classe fundamental para o desenvolvimento do país. O avanço da sociedade brasileira passa pela existência de um poder judiciário forte, e os magistrados são responsáveis por garantir que a justiça seja aplicada a todas e todos, sem distinção. Ficamos, portanto, extremamente felizes com a perspectiva de recebê-los – e também seus dependentes – em nossas pós-graduações. Eles contribuirão certamente com sua experiência e capacidade”, comentou.

O gerente de Relações Governamentais do Ibmec, Filipe Guedes, destaca que além das vantagens para o ingresso no Ibmec e o acesso ao portfólio de cursos de excelência, o laço entre a AMB e o Ibmec pode levar ainda a uma convergência de projetos pautados nos pilares de ESG que são desenvolvidos pela instituição de ensino.

Os colaboradores/ associados / e ou dependentes, que sejam cônjuges, companheiros (as), filhos (as) e enteados (as), que quiserem obter mais informações sobre as bolsas de 30% de desconto para os cursos presenciais de Pós-Graduação poderão acessar o link: https://www.ibmec.br.

Reconhecido como uma das mais importantes e qualificadas escolas de negócios do país, o Ibmec vem há 50 anos formando os verdadeiros protagonistas nas suas áreas de atuação e que estejam preparados para enfrentar os desafios do mundo. Pioneiro no MBA em finanças do Brasil em 1985, a instituição atualmente possui cursos de pós-graduação presenciais e online, entre MBAs, Global MBAs e LL.M., e um amplo portfólio de graduação em diferentes áreas: Economia, Finanças, Administração, Direito, Relações Internacionais, Engenharia, Comunicação e Arquitetura. Com unidades próprias no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, além de estar presente nas cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Campinas, Teresina, Manaus e São José. O Ibmec está preparado para proporcionar aos seus alunos um ambiente de colaboração, integração, experiência internacional e ensino de qualidade voltado à prática.

