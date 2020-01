Inscrições para TopCufa-DF estão abertas

A partir de 28 de dezembro, o concurso de beleza aguardado com ansiedade por jovens das regiões administrativas de todo o Distrito Federal abre as inscrições para sua quarta edição. Idealizado pela Central Única das Favelas e realizado pela Rosa dos Ventos Produções com apoio da Secretaria de Turismo do DF, o TopCufa-DF visa empoderar jovens da periferia mostrando ao mundo o poder da favela glamourosa, plural e diversa. O projeto traz imediata transformação social, já que inspira esses garotos e garotas a valorizar a noção de si, de sua própria imagem, ao ver nas passarelas, sob os holofotes e os olhos encantados do público, uma colega de bairro, um parente, um dos seus: representatividade é a palavra de ordem.

A grande novidade desta edição é a inclusão da categoria masculina no concurso. Agora, assim como as mulheres, os homens que tiverem entre 15 e 28 anos de idade também podem participar tanto da categoria Fashion — voltado para quem sonha com o universo das passarelas e busca a carreira de modelo — quanto da categoria Street Style — para aqueles que representam toda a pluralidade da moda, da cultura e do estilo das ruas.

“Nessa edição, a beleza da periferia será revelada não somente pelas meninas, presentes em todos os anos, mas também pelos garotos, que estrearão seus passos no TopCufa-DF 2020, diversificando ainda mais o diálogo entre os mundos fashion e street com esses jovens talentos”, afirma presidente da CUFA DF, Bruno Kesseler.

Para participar os candidatos e candidatas devem estar atentos às regras: além da idade, outro quesito importante é ser morador (a) da periferia do entorno do DF. Os interessados (das) em participar devem fazer a inscrição, gratuitamente, até 17 de janeiro de 2020, através do site: https://topcufabsb.com.br/. Mais informações sobre o regulamento e programação completa também podem ser encontradas lá.

Programação

Outra novidade no concurso de beleza é a incorporação de diversos pontos turísticos da periferia na programação. Para começar, a primeira seletiva acontece na Praça dos Direitos, em Ceilândia, no dia 26 de janeiro, a partir das 9h e contará com o desfile de 240 candidatos (120 meninos e 120 meninas), que serão pré-selecionados pela equipe da CUFA. E como não podia faltar, a música fica por conta da DJ Donna. Após a apresentação de todos os participantes, 32 homens e 32 mulheres (16 na categoria fashion e 16 na categoria street) passarão para a próxima fase do concurso.

“TopCufa-DF 2020 vai reunir moda e turismo criativo, será um convite para um passeio pelos arredores do Distrito Federal, para conhecer esse gigantesco pólo de moda e cultura, além de seus pontos de encontro como a Praça dos Direitos, a Feira da Ceilândia, o Céu das Artes, o Centro de Tradições Populares e a Praça do Relógio, por onde passarão as etapas do evento”, esclarece a presidente da Rosa dos Ventos, Stéffanie Oliveira.

Ações formativas

Após a primeira seletiva, uma série de workshops sobre moda e empreendedorismo prometem capacitar os candidatos e candidatas. Além de concorrer aos prêmios do concurso e se lançar no mundo da moda, os participantes terão a oportunidade de aprender com uma equipe de peso.

Fevereiro começa agitado para os aspirantes a modelo: no dia 1, acontecem conjuntamente das 9h às 12h uma oficina de foto com Marina Sakamoto e o desfile masculino. Em seguida, a partir 14h é a vez das mulheres aprenderem qual o melhor ângulo diante das câmeras e desfilarem para a segunda seletiva.

Entre os dias 3 e 6 de fevereiro é hora de pôr em prática todo o aprendizado na sessão de fotos que irá percorrer diversos pontos turísticos da capital como a Torre Digital, Centro de Tradições Populares, Feira da Ceilândia e a Praça do Relógio.

De 04 a 14 de fevereiro, a partir das 18h, na Praça dos Direitos, o TopCufa-DF oferece aos candidatos e candidatas Workshop de Empreendedorismo Criativo. Entre os convidados a palestrar estão Alexandre Rangel, Stéffanie Oliveira, Mr. Pingo, Elaine Caccavo, Bruno Kesseler e Anderson Quack que abordarão temáticas sobre gestão, comunicação, empreendedorismos Afro, de Produção, Criativo e Roteiro Audiovisual.

A grande final acontece em 15 e 16 de fevereiro, no Foyer do Teatro Nacional.

Serviço – Inscrições da quarta edição do TopCufa-DF

Data: de 28 de dezembro 2019 a 17 de janeiro de 2020

Inscrições, programação e regulamento: https://topcufabsb.com.br/

Com informações da La Pauta Comunicação – 31/12/2019