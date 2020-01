Curso de Teatro Néia e Nando abre matrículas para turmas 2020

Um dos mais tradicionais de Brasília, o Curso de Teatro Néia e Nando, já está com inscrições para as turmas de 2020. As matrículas são feitas pessoalmente no escritório da companhia, na 510 Sul, de terça a sexta, das 9h30 às 17h30. As aulas se iniciam no dia 1 de fevereiro e a companhia aceita matrículas até o dia 8 de fevereiro.

As turmas são direcionadas para adultos e crianças a partir de 4 anos. A partir dos 12 anos, os pequenos contam com aulas teóricas sobre a história do teatro, cenografia e iniciam o contato com caracterização de personagens, figurino, maquiagem e elementos expressivos da linguagem teatral.

Ao final do ano, os alunos ao apresentam uma peça teatral com toda a produção Néia e Nando e recebem o Certificado no palco.

As turmas divididas por faixa etária abrangem conteúdos como desinibição, improvisação, consciência corporal, vocal e atividades em grupo. Os alunos aprendem a trabalhar coletivamente por fazerem parte de uma engrenagem.

No decorrer do ano, os alunos participam de festivais internos como o de Esquetes, festivais de dança, entre outros, como forma de exercitar e colocar em prática, no palco, o que é passado em aula. A turma também tem à sua disposição a estrutura e equipe que fazem os espetáculos da companhia. “Mesmo sendo amadores, oferecemos momentos profissionais aos estudantes. Só assim poderão vivenciar o ser ator”, explica o diretor da companhia, Nando Villardo.

Ao longo dos 20 anos da companhia e do curso de teatro, já passaram pelos palcos da Néia e Nando mais de 3 mil alunos de todas as idades. Os idealizadores, atores e diretores Néia Paz e Nando Villardo, comandam juntos a trupe de 60 integrantes, 200 produções e coordenam uma agenda lotada com apresentações em teatros, shoppings e festas.

O curso é totalmente inclusivo, sendo indicado como prática auxiliar, por exemplo, para alunos com autismo. No decorrer das atividades, o conteúdo abrange áreas cognitivas ideais para quem quer estimular a relação com a plateia, com o trabalho em grupo e com suas próprias formas de expressão. “Muitos alunos são matriculados no teatro por indicação de profissionais que trabalham com educação e comportamento. É comum inclusive esses alunos receberem alta de suas terapias e continuarem no curso”, explica o diretor da Cia Nando Villardo.

Atores que hoje fazem parte da cena teatral e musical nacional como Daniel Cabral, Carolina Rocha e Luisa Viotti, além das gêmeas Taissa, Tainá e Taiana Carvalho, hoje atuando em Los Angeles. Da companhia também saíram nomes que contribuem ativamente para a cena cultural de Brasília, como os atores Fábio Gomes, Similião Aurélio, Loreta Martins, Gabriela Correa e Tainá Balbez.

Sobre a Cia

Com quase duas décadas de existência, a “Néia e Nando Companhia Teatral” construiu e consolidou seu sucesso nos palcos da cidade, especializando-se em produções voltadas ao universo infanto-juvenil. Os idealizadores, atores e diretores Néia Paz e Nando Villardo, comandam juntos a trupe de 60 integrantes, 200 produções e coordenam uma agenda lotada com apresentações em teatros, shoppings e festas. Durante esses 19 anos, subiram aos palcos mais de 3 mil vezes.

A Cia também forma talentos com a escola de teatro Néia e Nando. Um corpo discente de 200 crianças e adultos. São 17 turmas, divididas por faixa etária, a partir de 4 anos. Para saber mais www.neiaenando.com.br .

Novas Matrículas Curso de Teatro Néia e Nando

Inscrições abertas

Mensalidades: 12 parcelas de R$ 375,00

Taxa de matrícula: R$ 480,00

Local para inscrições:

Sede da Cia Néia e Nando – 510 sul bloco C loja 22 – Asa Sul

Segundas-feiras das 14h às 18h e de terça a sexta-feira, das 9 h às 18h

Informações: 3242-5278 / 9.8199-2120

Email: shayanavillardo@gmail.com

www.neiaenando.com.br

fb

eiaenandociateatral

Curso de teatro Néia e Nando

Turmas divididas por faixa etária, a partir de 4 anos

Fevereiro a dezembro de 2020

Sempre aos sábados das 9 às 12 h

Local: Escola Parque 307/308 sul