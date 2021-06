Interessados em algum dos programas devem se inscrever até 1 de agosto de 2021

Mais de 100 bolsas de estudo nos Estados Unidos estão sendo oferecidas para brasileiros com diversos níveis de escolaridade. As oportunidades acadêmicas são para 11 programas diferentes nas melhores universidades americanas oferecidas pela Comissão Fulbright no Brasil.

As vagas contemplam brasileiros recém-formados em Letras, roteiristas, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores. Interessados em algum dos programas já divulgados devem se inscrever através do site da Fulbright Brasil até 1 de agosto de 2021. As bolsas cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, manutenção nos EUA, visto J1, entre outros.

Os benefícios serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do governo dos Estados Unidos e tem o objetivo de ampliar o entendimento entre a sociedade norte-americana e as de outros países.

Os interessados podem tirar dúvidas através de lives transmitidas no canal da Fulbright no YouTube. Além disso, elas são realizadas todas as quartas-feiras de junho, e também vão ter Fulbrighters que vão dar dicas e contar mais da experiência de estudar nos EUA com bolsa de estudo integral.

Confira, abaixo, os programas oferecidos:

Bolsa para ensinar português: o Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) oferece até 20 bolsas de nove meses de duração para brasileiros ensinarem português nos EUA. Os selecionados são alocados em universidades norte-americanas, onde auxiliam no ensino do idioma e frequentam cursos sobre a cultura e história dos EUA, além de outras disciplinas de interesse dos FLTAs.

Doutorado sanduíche: estudantes de doutorado brasileiros em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar a uma das 40 bolsas de nove meses de duração com início em agosto/setembro de 2022 e término em abril/maio do ano seguinte.

Professor/ pesquisador júnior: o programa oferece até 20 bolsas destinadas a jovens doutores, ativos no ensino de pós-graduação/graduação, em qualquer área do conhecimento, que possuam vínculo permanente com Instituições de Ensino Superior e/ou de pesquisa brasileiras. O programa tem duração de três ou quatro meses.

Professor /pesquisador: professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos após o doutorado, podem-se candidatar a 20 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisas e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato deve apresentar carta de aceite da instituição anfitriã nos EUA.

Cátedra na Emory University: voltada para um professor/pesquisador para realizar pesquisa, cursos e ocasionalmente ministrar palestras e seminários para estudantes de pós-graduação na Emory University, Atlanta. As atividades devem ser relacionadas a áreas como humanidades; ciência; ciências sociais; artes, direito; biomedicina; saúde pública; enfermagem e administração.

Cátedra em Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts Amherst: para professores e pesquisadores com comprovada experiência nas áreas de relações raciais, estudos feministas/de gênero, movimentos sociais, políticas sociais, linguística e/ou antropologia cultural, ideologia de linguagem, sociologia política, economia política, história, estudos culturais e/ou comunicação. O selecionado deverá lecionar uma disciplina para pós-graduação, na sua área de especialidade.

Cátedra em Saúde Global na University of New Jersey, Rutgers: oportunidade de ensino e pesquisa na área de saúde global para professores e pesquisadores brasileiros.

Cátedra em Artes na Universidade de Indiana, Bloomington: oportunidade para artistas e pesquisadores realizarem performances, pesquisas ou ministrarem cursos.

Cátedra em Saúde Pública na University of California, San Diego: oportunidade para professores e pesquisadores da área de saúde pública realizarem pesquisa e ministrarem aulas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil