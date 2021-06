Roberto Jefferson empossa a nova Executiva do PTB, no Distrito Federal

O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, em agenda no Distrito Federal, empossou a nova diretoria executiva do diretório distrital do PTB-DF. O ato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 11 de junho, na Sede Nacional do PTB, confirmando o Pastor Fadi Faraj, presidente e o advogado na vice-presidência Paulo Fernando no comando da sigla na capital, que juntos somaram quase 300 mil votos nas eleições de 2018.

A vice-presidente nacional e presidente do PTB-Mulher, Graciela Nienov, marcou presença para prestigiar a posse da nova diretoria executiva do DF. É a força da mulher no cenário político nacional e no comando de agremiação partidária.

“O PTB será protagonista nas eleições de 2022, inclusive na majoritária, porque temos proposta, coragem, trabalho, amor a Deus, à família e ao Brasil”, ressalta o presidente do PTB-DF Faraj. ” O PTB tem um novo símbolo partidário a Vela que significa luz e do barco guiado pelo sopro de Deus e aqui liderado pelo Comandante Jefferson” finaliza o vice-presidente do PTB-DF Paulo Fernando.

A nominata do PTB-DF já está sendo analisada por pré-candidatos para se abrigarem no PTB nessa nova fase, com as cores verde e amarela e com o novo estatuto em consonância nos valores e tradições nacionais. Um novo PTB vem se consolidando como o principal partido conservador do Brasil que pugna por Deus, pela Pátria, pela Família e na defesa da vida e da liberdade.

Além do presidente Fadi Faraj, formam o novo quadro Paulo Fernando, como vice-presidente, Sebastião Abritto, segundo vice-presidente,o secretário-geral Maurício Fernandes, a presidente do PTB-Mulher DF Nayara Soares e o presidente da Juventude Conservadora do DF Thiago Henrique.

Nova executiva do PTB – DF a Casa dos Patriotas:

Transmissão ao vivo do PTB Nacional:

Da Redação do Gama Cidadão – 12/06/2021