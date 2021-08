Iolando enaltece trabalho das pessoas com deficiência

Deputado distrital Iolando Almeida é só alegria com as pessoas com deficiência

Nesta quinta-feira, (12), o deficiente visual e servidor da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do DF, Igor Carvalho gravou um vídeo ao lado do secretário da pessoa com deficiência Flávio Pereira e do deputado distrital Iolando Almeida.

Na oportunidade o deputado tratou Igor Carvalho com muito carinho e enalteceu o trabalho das pessoas com deficiência junto com os demais servidores da secretaria.

“O objetivo principal da reunião foi a elaboração de políticas públicas e alinhamento de ações para melhor condição de vida das pessoas com deficiência no âmbito do distrito federal”, disse Igor Carvalho

Igor Carvalho é deficiente visual cego de nascença, o secretário Flávio Pereira é cadeirante, e o deputado distrital Iolando Almeida, é deficiente físico amputado em virtude de um acidente que teve em razão de um atropelamento.

O deputado distrital Iolando Almeida, dentre outras temáticas, tem a bandeira da pessoa com deficiência como plataforma principal de trabalho em sua atuação política em Brasília.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Carvalho (@igorcarvalhodv)