Senador Izalci cumpre agenda no Gama para discutir políticas públicas

Neste sábado (14/08), a cidade do Gama receberá a comitiva do senador Izalci Lucas (presidente do PSDB-DF). Trata-se do projeto “Pelo DF” que vai às regiões administrativas (RA’s) ouvir os moradores e discutir políticas públicas.

Para a região, foram destinados R$ 29.1 milhões em emendas parlamentares pelo senador, a serem investidos em reformas e construção de escolas; materiais e equipamentos para os conselhos tutelares e Saúde; e apoio para projetos sociais e de empreendedorismo.

AGENDA – A comunidade é convidada a participar do café da manhã, às 10h, no salão de festas do colégio Vitória (AE 9/10, St Central – lado Leste), seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

O “Pelo DF” vai percorrer outras RA´s: próximo dia 21 será em Sobradinho I, II e Fercal; dia 28/08 Samambaia e em Setembro, dia 04: Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Park Way.