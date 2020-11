O orgulho perdeu para: a paciência, para a calma, e para a capacidade de dialogar

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, consolidou a sua vitória nas eleições presidenciais de 2020 com a conquista do estado da Geórgia, que havia sido vencido pelos republicanos em 2016, segundo projeção da CNN.

O atual presidente, o republicano Donald Trump, venceu no estado da Carolina do Norte. Com isso, todos os 50 estados tiveram resultados projetados.

Biden acumula 306 delegados, 36 a mais do que precisava para ser eleito, enquanto Trump tem 232 votos no Colégio Eleitoral.

Biden é o primeiro democrata em 28 anos a vencer no estado da Geórgia, que representa 16 delegados na votação final.

Com 99% das urnas apuradas lá, ele garantiu a vitória com 2.472.154 votos, o equivalente a 49,5%, 2.458.002 de Donald Trump, que equivalem a 49,2%.

Por sua vez, Trump venceu na Carolina do Norte com 50,0% dos votos, o equivalente a 2.754.103 votos, enquanto Biden ficou com 2.680.501, que equivalem a 48,6% do total.

A Carolina do Norte equivale a 15 votos no Colégio Eleitoral e também tem 99% das urnas apuradas.

A Geórgia é o quinto estado a virar para os democratas nesta eleição. Os outros quatro que mudaram de partido vitorioso neste ano são Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e o também tradicionalmente republicano Arizona. O republicano e magnata Donald Trump é primeiro presidente nos EUA que não se reelege desde 1992.

A Agência Brasil, órgão ligado à Presidência da República, reconheceu o democrata Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos, nesta 6ª feira (13/11/2020). A constatação está em 1 texto publicado no site da entidade, em que anuncia o resultado das eleições no Estado da Geórgia, onde Biden foi declarado oficialmente o vencedor da disputa.

A reportagem da Agência Brasil foi produzida pela Agência Reuters, que tem contrato com a estatal para o fornecimento de conteúdos sobre notícias internacionais.

Da redação do Gama Cidadão – 14/11/2020

