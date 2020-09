Projeto social volta à ativa após meses de interrupção pela pandemia

O futebol amador foi liberado, e sete meses após a paralisação de um projeto social que utiliza do esporte como recurso para tirar jovens brasilienses de situação de vulnerabilidade, a escolinha de futebol comunitária “Meninas e Meninos da Vila DVO’’, idealizada por Vantuil Oliveira da Costa, volta a receber seus alunos no dia 6/10.

Funcionando há mais de dez anos, o projeto nasceu de um sonho de Vantuil. Na época, o governador de Brasília estava colocando campos sintéticos nas regiões mais carentes da cidade, então, Vantuil, com o apoio do resto da comunidade, conseguiu um para a Vila DVO, local com aproximadamente 3.000 moradores.

Com o campo instalado, Vantuil idealizou o projeto junto com Emanuela Marques, ex-jogadora profissional de futebol, que tinha o mesmo desejo de criar, em sua cidade-natal, uma ação social que envolvesse o esporte. Assim nasceu a escolinha “Meninas e Meninos da Vila DVO’’, que hoje recebe cerca de 320 jovens.

Pandemia

Durante a pandemia, o projeto encarou muitas dificuldades. “Foi complicado. As crianças estavam angustiadas sem a prática do futebol, e os pais ligavam sempre perguntando quando o projeto voltaria à ativa. A gente não podia fazer nada. Temos uma aluna que cursa psicologia e nos ajudou muito durante essa paralisação, entrando em contato com as crianças que se encontravam nessa situação de angústia. Além disso, dois alunos do projeto perderam familiares, o que dificultou ainda mais a situação desses jovens que não podiam fazer o que mais amavam”, disse Vantuil.

Uma das soluções para manter essas crianças mais perto do projeto durante o isolamento foram as lives. Nelas, o projeto conseguiu, com a ajuda de patrocinadores, chuteiras, bolas de futebol e uniformes para os alunos.

Parceria

O projeto social possui uma parceria com o Real Brasília, equipe de futebol profissional do Distrito Federal. Além disso, nessa semana, eles receberam uma ajuda financeira diretamente da Embaixada da Suíça, que veio após ganharem um concurso promovido pela mesma. Todo o recurso adquirido foi investido em material esportivo de alta qualidade para os alunos.

A escolinha, que recebe não só jovens da Vila DVO, mas de todo o Gama e outras cidades do Entorno, já rendeu histórias muito bacanas. Jonathan, um jovem que jogou na escolinha, se encontra hoje na segunda divisão de Portugal, o que é motivo de orgulho para seu Vantuil. “Tudo aqui é feito com muito amor e carinho. As pessoas não sabem o que o jovem passa sem receber amor, e eu fico feliz de que conseguimos proporcionar isso aqui no projeto. É um sonho realizado, e o desejo é melhorar cada vez mais e atender o máximo de crianças possível’’, finalizou.

*Com informações do DF Sports Mais – 28/09/2020