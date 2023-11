A invisibilidade doméstica é multifacetada, se manifesta quando uma pessoa prepara o almoço para sua família, geralmente a mãe e, em seguida, limpa a cozinha sozinha, enquanto todos descansam ou vão embora. Pode se manifestar também quando uma esposa organiza as finanças do lar, porém a contribuição dela para a estabilidade financeira é subestimada. E está presente também quando uma filha cuida do lar dos pais idosos, enquanto o esforço dela é considerado apenas um dever. Mas acontece principalmente quando um profissional doméstico não tem seus direitos reconhecidos.

Visando contribuir para a discussão sobre o tema nas redes sociais, a maior marca de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos positiv.a viralizou no Instagram com um vídeo sobre a invisibilidade dos afazeres domésticos . O conteúdo, que já alcança mais de 7,5 milhões de visualizações, 275 mil curtidas e 148 mil compartilhamentos, gerou ainda outros 349 Reels criados a partir do áudio. “Quando eu lavo a roupa, ninguém percebe. Quando eu faço comida, ninguém percebe. Quando eu limpo a casa, ninguém percebe. Mas, quando sento no sofá para mexer no celular, reclamam que fico no telefone o tempo todo”, diz o áudio do vídeo, com imagens de uma mulher organizando a casal. Simples e objetivo, o conteúdo gerou identificação e comentários dos usuários.

“E quando não faz…aí percebem tbm… ohhh serviço ingrato é o de dona de casa”, diz um dos comentários mais curtidos do vídeo. Entre os mais de 2.777 comentários, frases como esta chamam atenção por apontarem a ingratidão relacionada aos afazeres domésticos. Na mesma linha dos comentários, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) sobre outras formas de trabalho aponta que as mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas em 2022. Mesmo assim, a sobrecarga ainda não é valorizada.

“Os afazeres domésticos são historicamente atribuídos às mulheres, e como uma marca responsável de produtos de impacto socioambiental, nascemos com a preocupação de tirar da invisibilidade quem assume essa função. Usamos nossa força de comunicação para que essas pessoas sejam percebidas e valorizadas, independente se ela é remunerada ou não”, conta Marcella Zambardino, sócia e diretora de impacto positivo da marca.

“Durante a pandemia, quando faltava profissional para cuidar do lar, muitos passaram a dar mais valor aos afazeres domésticos e aos profissionais de limpeza. Diferente das marcas convencionais, nós nos propomos a trazer soluções seguras para todas as pessoas que têm contato direto e diário com produtos de limpeza e de lavanderia , além de também incentivar que esse trabalho seja reconhecido e valorizado”, reforça a empreendedora.

Para combater a invisibilidade, é essencial valorizar e considerar esse trabalho como uma contribuição significativa para a família e sociedade. “Ao trazer essa questão à luz, podemos começar fazendo a nossa parte em casa, valorizando e reconhecendo essas pessoas e esse serviço como essencial para o bem-estar de nossas famílias e sociedade como um todo. Também ficamos felizes com a repercussão do vídeo, pois trabalhamos ativamente com causas relacionadas a impacto social e ambiental”, finaliza Marcella. No Instagram desde 2016, a marca já conta com 344 mil seguidores.

Sobre a positiv.a:

A positiv.a é uma marca de limpeza e autocuidado ecológicos com produtos para cuidar da casa, do corpo e, ao mesmo tempo, da natureza. Criada em 2016, a empresa tem no portfólio artigos para lavanderia, cozinha, superfícies, banho, higiene bucal, desodorante e pele, com embalagens feitas de plástico e papel reciclados Certificada pelo Sistema B desde 2017, a positiv.a tem entre os diferenciais a inovação, com itens de base vegetal, biodegradáveis, eficientes e circulares; a construção de uma comunidade de marca alinhada com os propósitos da companhia; a disponibilidade, com presença digital e física no varejo; e a cada vez mais uma melhor acessibilidade, por meio da democratização do acesso aos produtos ecológicos. Desde a criação, a empresa já evitou a poluição de 1,5 bilhão de litros de água, adotou plástico reciclado, deixando de usar mais de 54 toneladas de plástico virgem e reutilizou mais de 1,4 toneladas de rede de pesca, além de gerar mais de R$2,3MM de renda para pequenos produtores. Todo esse impacto rendeu à positiv.a o reconhecimento como uma das 10 startups mais conscientes pelo Movimento Capitalismo Consciente Brasil.