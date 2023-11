Meninas no Controle: Um Guia para Projetos de Sucesso

No coração do compromisso do CEMI-Gama com a igualdade de gênero e a educação inclusiva, destaca-se a oficina “Meninas no Controle”. Esta oficina é uma iniciativa pioneira (3ª Jornada Tecnológica do CEMI) para capacitar alunas com habilidades essenciais em gestão e elaboração de projetos, alinhando-se perfeitamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Desvendando o Processo de Gestão de Projetos A oficina foi meticulosamente projetada para introduzir as alunas aos fundamentos da gestão de projetos. Utilizando ferramentas como o framework 5W2H, que esclarece o ‘Quem’, ‘O que’, ‘Quando’, ‘Onde’, ‘Por quê’, ‘Como’ e ‘Quanto custa’, as participantes aprenderam a transformar ideias iniciais em projetos estruturados e viáveis.

De Ideias a Pitch: A Jornada de Aprendizado As sessões interativas guiaram as ‘Meninas no Controle’ na jornada de como conceber uma ideia. Elas foram incentivadas a pensar criticamente e a desenvolver propostas que respondessem a desafios reais, refletindo os ODS. Ao final da oficina, as estudantes tiveram a oportunidade de apresentar suas ideias através de um pitch rápido, uma prática que não só aprimorou suas habilidades de comunicação, mas também fortaleceu a confiança em suas próprias capacidades.

Impacto e Empoderamento “Meninas no Controle” não é apenas uma oficina; é um movimento em direção a um futuro mais igualitário e sustentável. O CEMI-Gama está não apenas moldando o futuro da tecnologia educacional, mas também investindo no potencial de suas alunas para se tornarem líderes transformadoras em suas comunidades e no mundo.

A realização da oficina “Meninas no Controle” no CEMI-Gama foi um passo significativo para destacar a importância do empoderamento feminino na tecnologia e na gestão de projetos. As habilidades e a confiança adquiridas pelas alunas são fundamentais não só para o seu crescimento pessoal e profissional, mas também para a construção de uma sociedade mais equânime e sustentável. Iniciativas como esta reafirmam a importância das mulheres em todas as esferas da sociedade e são essenciais para o desenvolvimento de comunidades mais fortes e diversificadas. O sucesso dessas jovens mulheres é um lembrete inspirador de que quando equipadas com as ferramentas certas e oportunidades iguais, elas têm o poder de liderar e inovar, contribuindo imensamente para o avanço de todos.

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.