Ministra Damares parabeniza ações de combate à pedofilia em visita à delegacia do DF

Em visita à 2ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, localizada na Asa Norte, a ministra Damares Alves parabenizou a atuação de combate à pedofilia da equipe chefiada pelo delegado João Guilherme Carvalho, que resultou na prisão em flagrante de um homem que armazenava conteúdo de pornografia infantil no celular.

O crime foi descoberto após o suspeito, de 28 anos, ter solicitado a um amigo que levasse o aparelho a uma loja para manutenção. Os funcionários do local, ao verem o conteúdo, entraram em contato com o colega dele, que acionou a Polícia Civil. De acordo com as investigações, havia quase 200 vídeos de cenas de nudez envolvendo crianças e adolescentes.

“Em nome do governo Bolsonaro, nós viemos aqui hoje parabenizar esse incrível delegado e sua equipe pelo trabalho desenvolvido na proteção da infância. Obrigada pela dedicação e por não desistirem das nossas crianças”, disse a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

O delegado João Guilherme lembrou que o combate à pedofilia continua no âmbito da 2ª DP, com foco no desmonte de organizações criminosas. “A pedofilia é um crime inaceitável e continuaremos o trabalho, incansáveis. As crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento, que precisam ser protegidas”, observou.

Em razão da prisão efetuada, o delegado destacou, ainda, que a polícia desvendou outro crime, praticado pelo mesmo suspeito. “Esse autor também praticou o crime de estupro de vulnerável, que foi apurado após a prisão. A vítima tinha oito anos de idade”, contou.

Por fim, a ministra Damares alertou que o simples armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, mesmo que este não seja encaminhado para outras pessoas, é tipificado como crime, segundo o artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Armazenar ou compartilhar imagens de sexo com crianças é crime. Caso você receba esse tipo de conteúdo, vá direto a uma delegacia registrar ocorrência. Bora, gente! Todo mundo protegendo as crianças”, concluiu.

*Com informações do MMFDH – 01/09/2020