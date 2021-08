Em busca de impactar o ecossistema do empreendedorismo por meio da sustentabilidade, a Natural One, marca líder em sucos 100% naturais no país, anuncia a abertura das inscrições a partir do dia 26 de julho para o Coletivo Natural . A iniciativa nasce com o propósito de catalisar e impulsionar ideias disruptivas de pessoas que tenham uma cultura de sustentabilidade e criatividade. Ao fim de um processo de seleção, votação popular e live coaching, o Coletivo Natural premiará 3 projetos com R$25 mil reais para que eles saiam do papel e se tornem realidade.