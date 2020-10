Fórum Comunitário do Gama (FComGama) realiza Assembleia Comunitária Virtual nesta quinta (29/10) às 18h. Na pauta, o absurdo que querem fazer com o terreno do Centro de Saúde 8

O link da assembleia virtual será postado uma hora antes do início dos trabalhos na página do FComGama e em grupos de WhatsApp ligados ao Gama. E, claro, no Blog Gama Livre e Gama Cidadão.

✊FÓRUM COMUNITÁRIO E DE ENTIDADES DO GAMA✊

📢Assembleia Comunitária (Virtual)

Data: 29/10

🕧18h

O FComGama convoca a comunidade para uma Assembleia Comunitária, com o propósito de discutir meios e mobilização para impedir a entrega do terreno do Posto de Saúde nº 8 ao hospital particular Maria Auxiliadora.

O estado de degradação do Posto 8, ao lado de um hospital privado que não para de crescer, é reflexo do estado da saúde pública no Brasil, temos visto ao longo dos anos e governos, um empoderamento dos grupos de saúde privada e a destruição sistemática do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia.

Queremos o Posto de Saúde nº 8, mas o queremos exatamente no local em que se encontra, servindo a população e cumprindo com excelência a promoção da saúde, de forma pública, universal e gratuita.

