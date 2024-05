Bola-Fora do GDF: Gama Sofre com o Descaso em Espaços Culturais por Duas Décadas

Na última segunda-feira, dia 6, a presidente do Conselho Regional de Cultura do Gama (CRC Gama), Carla Geórgia, acompanhada pela administradora regional do Gama, Joseane Araújo, pelo gerente de cultura Osmar Rocha e pela assessora parlamentar do deputado Daniel Donizete, Thabata Almeida, dirigiram-se ao gabinete do subsecretário de patrimônio cultural do DF, Felipe Ramón, em busca de esclarecimentos sobre a exclusão do Gama do recebimento do complexo cultural CEU DA CULTURA.

Durante a reunião, o grupo solicitou ao subsecretário informações acerca da decisão de não indicar o Gama para receber o referido equipamento, uma vez que a Administração Regional havia seguido todos os procedimentos protocolares estabelecidos pelo Ministério da Cultura (MinC).

Em resposta, o subsecretário afirmou que as Regiões Administrativas (RA’s) indicadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresentaram documentação considerada mais “madura” do que a do Gama. No entanto, destacou que a administração local poderia continuar organizando a documentação de modo a permanecer na disputa, já que o prazo foi estendido pelo MinC.

Além disso, o subsecretário colocou-se à disposição do grupo para colaborar junto ao MinC, visando fortalecer a indicação da cidade do Gama para receber o aguardado CEU DA CULTURA.

Vale ressaltar que o Conselho Regional de Cultura tem desempenhado um papel crucial em parceria com a Gerência de Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social da Administração Regional do Gama, no encaminhamento de questões junto ao MinC, visando atender aos interesses da classe artística e da comunidade em geral.

Os CEUs DA CULTURA constituem um programa do governo federal, coordenado pelo MinC e realizado em colaboração com as prefeituras municipais e, no Distrito Federal, com as Administrações Regionais. Esses centros são construídos preferencialmente em comunidades com alta vulnerabilidade social em todas as regiões do Brasil.

O Portal Gama Cidadão tem sido porta-voz dos anseios da população do Gama, que enfrenta o descaso governamental em seus espaços públicos culturais há duas décadas ou mais. A equipe editorial do portal está profundamente familiarizada com essas preocupações e tem participado ativamente de diversas iniciativas em colaboração com o movimento cultural, o Conselho Regional de Cultura local, Administração Pública e a comunidade, sempre engajada em eventos e manifestações pela restauração e revitalização dos espaços culturais do Gama.

A seguir, listamos ALGUMAS das coberturas jornalísticas realizadas pelo Portal Gama Cidadão em apoio aos espaços culturais do Gama:

Ato pela implantação do Clube Unidade de Vizinhança dos Moradores do Gama – Castelinho em (20 de maio de 2013);

Mobilização pela Memória: Comunidade Clama pelo Retorno do Espaço Cultural Castelinho do Gama (26 de maio de 2013)

Castelinho se tornará o CEUs – Centro de Artes e Esportes Unificados do Gama (14 de março de 2014)

Ato ‘Itapuã pela Arte’, marcado para o dia 05 de maio de 2013, na Praça do Complexo Cultural Itapuã (17 de abril de 2013)

Cine Itapuã do Gama: Entre o sepultamento e a ressurreição (20 de junho de 2016)

Cine Itapuã no Gama, um drama que parece não ter fim (1 de maio de 2018)

23ª Edição do Sarau Nacional Banca de Poetas e 2º Ato Itapuã pela Arte (12 de maio de 2018)

Conselheiros de Cultura do Gama Exigem Explicações Sobre o Abandono do Anfiteatro no Complexo Esportivo do Estádio Bezerrão (14 de maio de 2018)

Casa de Cultura do Gama é mantida na LUOS (6 de dezembro de 2018)

Cine Itapuã é referência cultural no DF (1 de maio de 2019)

Cultura do Gama: Audiência Pública sobre casa de cultura (16 de maio de 2022)

Pronunciamento do Conselho Regional de Cultura do Gama sobre o CEU da cultura ( 3 de maio de 2024)

Da redação do Portal Gama Cidadão com informações do CRC Gama