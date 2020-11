No Dia do Radialista, Gama Cidadão resgata história nacional do Rádio

Foto do apresentador, âncora e locutor do programa de rádio mais longevo do país, Valter Lima no programa “Revista Brasil”, com uma programação diferente, recheada de muita cultura popular, poesia, música e causos “Sarau Nacional Banca de Poetas”.

Há quatorze anos, a Lei nº 11.327 instituía o Dia do Radialista, comemorado no dia 7 de novembro, data natalícia do compositor, músico e radialista Ary Barroso. Também locutor esportivo, Barroso manteve por vários anos o programa “A hora do calouro”, na Rádio Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro , na qual revelou e incentivou novos talentos musicais. Além dele, o Brasil contou e ainda conta com importantes radialistas que fizeram história no setor, como Eli Corrêa, Ney Gonçalves Dias, Manoel Braga Gastal, Juçara Ferreira Carioca, Ricardo Boechat e Valter Lima.

Além dos apresentadores, fazem parte dessa profissão, que tem papel importante na Radiodifusão, os técnicos que editam, tratam e operam o som, jornalistas e repórteres que fazem a apuração de notícias, redatores, comentaristas e roteiristas.

Sobre o Sarau Nacional Banca de Poetas

Através de um projeto selecionado no Edital nº 5 de 2014 da Secretária de Cultura, quando a Banca de Poetas assumiu o compromisso de levar o projeto de incentivo à Leitura e à Educação Ambiental por seis cidades satélites do Distrito Federal. Assim, dentro do processo de divulgação, a Banca de Poetas chega à Rádio Nacional com essa proposta e a equipe caiu no agrado da produção do programa do Walter Lima. Nascia ali o programa “Sarau Nacional Banca de Poetas“, o projeto segue adiante a buscar novas tendências para sua transmissão não só pelo rádio como também ao vivo pela internet, através do aplicativo BC Rádios, Banca de Poetas, Gama Cidadão e Poetas de Sofá que realizam Live Streaming nas suas páginas no Facebook.

Da redação do Gama Cidadão – 07/11/2020