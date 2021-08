No Gama, parquinhos infantis em praças estão abandonados pelo governo do DF

Nesta postagem, o da Quadra 10 do Setor Sul da cidade. É o primeiro da série “Parquinhos ou Bregueços?”

Vídeo mostrando o abandono pelo Governo do Distrito Federal do Parquinho Infantil e da Quadra de Esportes na Quadra 10 do Setor Sul do Gama, Região Administrativa de Brasília, DF. Situação semelhante aos muitos parquinhos infantis que há nesta região.

As imagens do vídeo foram gravadas pelo blog www.gamalivre.com.br em 24 de agosto de 2021, à tarde. Um triste espetáculo de brinquedos quebrados, sem poderem ser usados, até mesmo por representarem insegurança e risco à saúde e à vida das nossas crianças. Uma situação vergonhosa, vexaminosa até. Mostra o desprezo do Governo do DF por nossas crianças. É, saliente-se, uma situação encontrada na quase totalidade dos parquinhos infantis públicos na Região Administrativa do Gama.

Nesta postagem, mostramos o parquinho infantil da Quadra 10 do Setor Sul do Gama. Fica a dúvida: Parquinho ou Bregueço?

Perigo!!! Escorredor com um rombo perigosíssimo na rampa que as crianças escorregam. Melhor, deveriam escorregar, pois além do rombo, não há escadinha para a garotada subir no brinquedo.

Assentos que não permitem as crianças encostarem, pois não há mais o encosto, mas um ferro afiado.

Na parte de ginástica, uma também perigosíssima armadilha. Verdadeira navalha enferrujada.

Nas duas imagens imediatamente acima, ainda na parte de ginástica, ‘navalhas’ à espera de alguém para ser cortado.

Na imagem, balanços quebrados e faltando. Em segundo plano, carrossel “atolado” no chão e fora de funcionamento. Em terceiro plano, uma vergonha de brinquedo, de tão deteriorado estar.

Olha o assento pra as crianças sentarem e se balançarem! Pode, Arnaldo? Se vocês quiserem substituir o Arnaldo pelo nome de alguma autoridade do Governo do Distrito Federal, fiquem à vontade.

Essa “casinha sem teto” é um brinquedo ou um bregueço? Brinquedo, certamente não é mais. Está mais para armadilha (veja a partir dos 4’57” do vídeo que está no topo desta postagem, logo abaixo da data)

Sem teto, com o piso faltando tábua

Olha o perigo!!!

Olha pregos e parafusos em prontidão para ferir crianças que porventura subam no brinquedo. Ops! Brinquedo, não. Bregueço perigoso.

Na escada, não há corrimão de segurança em um dos lados, mas um “pregão enferrujado” na espreita de alguma criança para ser ferida.

E na quadra de esportes, cadê a trave e a rede?

Está a trave amarrada e com a ponta do cano pronta para cortar alguém.

Olha a trave!

Um pedaço do corpo de trave estendido no chão, com uma “navalha” pronta para cortar algum peladeiro.

Basquete é bom, mas se, e somente se, nas tabelas existirem os aros e as cestas. Como jogar basquete sem a cesta?

Observação: Esta é a primeira postagem da Série Parquinhos ou Bregueços?

*Com informações do Blog Gama Livre