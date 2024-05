Notícia urgente, caos no Hospital Regional do Gama – HRG

Alguns bebês ainda não foram examinados por um médico pediatra, mesmo após dois dias de nascimento, e várias mães já foram liberadas desde sexta-feira, dia 10, sem que seus filhos tenham sido devidamente atendidos.

Além disso, há relatos preocupantes de que médicos pediatras estão insatisfeitos com os salários oferecidos pelo governo, que chegam a ser metade do que recebem em clínicas particulares. Segundo informações de uma enfermeira, os profissionais estariam optando por trabalhar em clínicas privadas, onde recebem o dobro do valor oferecido pelo GDF. Essa situação deixa a população da região Sul sem acesso aos cuidados pediátricos tão essenciais.

É inaceitável que nossas crianças estejam sendo prejudicadas devido a problemas de gestão e falta de valorização dos profissionais da saúde. Exigimos uma solução imediata para garantir o atendimento adequado a todos os pacientes, especialmente os mais vulneráveis.

Mães recebem alta, seus bebês não

Mães, que estão ocupando quartos na maternidade do HRG tem recebido alta, mas seus filhos recém-nascidos não. Isso tem se dado por conta da falta de pediatras no hospital. Com isso estas mães, que já poderiam estarem em suas casas com seus filhos, seguem ocupando vagas na pediatria. Enquanto isso outras gestantes que necessitam do HRG tem de esperar que um quarto seja liberado. Sem médicos para liberação dos bebês mães tem reclamado. Uma moça que deu a luz, recentemente, na pediatria do HRG está a 4 dias com alta médica, entretanto a saída seu filho ainda não foi liberado.

Onde está o poder público?

E a pergunta que não quer calar: onde estão os deputados distritais da região Sul, que permanecem em silêncio diante das questões relacionadas às RAs do Gama e Santa Maria onde são donas das administrações regionais?

A união faz a força

Vamos unir forças para que o HRG retome seu papel crucial na saúde da comunidade. Compartilhe essa notícia e faça parte dessa luta por um sistema de saúde mais justo e eficiente!

Nós do Gama Cidadão seguimos de olho!