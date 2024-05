Policlínica do Gama Muda para Melhor Atender em Novo Endereço

A policlínica que atualmente funciona no Hospital Regional do Gama se prepara para atender em novo endereço. A unidade vai ocupar o antigo prédio do Fórum, na Praça 2, Lote 14, do Setor Central da cidade, com estrutura otimizada e possibilidade de ofertar novos serviços. Por conta do tamanho e da ampliação das atividades, a unidade será a maior policlínica do DF e deve aprimorar os serviços prestados à população.

As reformas do primeiro andar do prédio foram iniciadas com a divisória dos consultórios, pintura e instalação de hidráulica, lavabos e quadros de luz. A expectativa de início de atendimento do primeiro piso é a partir de setembro. No novo local também funcionará o Centro de Especialidades em Hipertensão e Diabetes (CEDH).

O diretor de Atenção Secundária à Saúde da SES-DF, Luiz Antonio Bueno, destaca que o local oferece infraestrutura mais adequada e espaçosa, permitindo disposição mais eficiente dos serviços e instalações, além de criar um ambiente confortável para pacientes e profissionais de saúde. “Com mais espaço disponível, é possível ampliar a gama de serviços e especialidades médicas, atendendo a uma variedade maior de necessidades de saúde da comunidade.”

O edifício possui três pavimentos, com 2.717 m² de área construída. A cessão de uso gratuito do espaço foi concedida à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) no final de dezembro de 2023, com validade de dez anos. A previsão de investimento total é de cerca de R$ 1,2 milhão. As adequações estão sendo realizadas com verba de manutenção predial e emendas parlamentares.

Em 2023, a Policlínica do Gama realizou uma média de 10 mil atendimentos mensais. Com a saída da policlínica, o Hospital Regional do Gama vai poder aproveitar melhor áreas que antes eram compartilhadas.

Angela Maria Alves, gerente de Serviços da Atenção Secundária da Policlínica e do Centro de Especialidades Odontológicas do Gama, ressalta que a nova policlínica proporcionará à população e aos servidores uma melhor qualidade de atendimento. “O local é de fácil acesso para a população e proporcionará abertura de novos serviços”, destaca.

Entre os serviços que serão oferecidos estão o Centro de Especialidades de Doenças Crônicas e novos exames, como videoendoscopia nasal e laringe, Bera (exame de ouvido) e Veng (exame que analisa o equilíbrio corporal).

Policlínica do Gama

Confira as 24 especialidades ofertadas na policlínica

– Serviços ambulatoriais

De segunda a sexta-feira, exceto feriados

7h às 12h – 13h às 18h – 19h às 23h

– Marcação de consulta

O encaminhamento é feito por meio das unidades básicas de saúde (UBS)

*Com informações da SES-DF