O Projeto Grooveonline Prevenção segue forte, chegando em mais 20 escolas pelo DF

Seguindo firme e forte, este projeto de semeadura se apresentará em mais 20 escolas em diversas regiões do DF. Promovendo dias de bençãos e alegrias por onde irá passar. Sempre, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Em tempos onde o anormal se torna o normal e o fato vira fake. Onde a criminalidade, a violência, o vício, parecem estar ganhando proporções. O projeto Grooveonline Prevenção segue, com força total, orientando, conscientizando e impactando.

Nas próximas semanas, 20 escolas serão contempladas com apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção.

Esta semana serão 4 escolas que receberão o projeto, começando pelo CEF 02 no Guará. O evento acontecerá nos turnos matutino e vespertino.

Confira o calendário da semana:

Data Escola 13/05 CEF 02 Guará 14/05 CED 11 Ceilândia 15/05 CED Dona America Arapoanga Planaltina 16/05 CED Vale do Amanhecer Planaltina

Os alunos, professores e servidores seguem na expectativa por dias de muita alegria e animação, repleto de positividade.Tratando de questões importantes para suas vidas. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Semear é preciso

É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera. E em meio ao caos este projeto é fundamental, não só para a vida destas pessoas, quanto para a sociedade como um todo.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Esta nova etapa que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só esta sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, à décadas, por pautas ligadas a educação.

