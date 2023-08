O Combate à Poluição: Uma Responsabilidade Global e Pessoal

Navios cargueiros exalando plumas de fumaça sulfúrica podem parecer apenas mais um problema ambiental em nossa longa lista de agressões ao planeta. Mas, o que exatamente é poluição?

De acordo com a Lei nº 6938/81, a poluição é definida como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.”

Como sabemos? Como o vlogger de ciência Hank Green destacou recentemente, todos nós participamos de um grande experimento acidental em geoengenharia – o polêmico conceito de alterar o ambiente da Terra para combater as mudanças climáticas – e nem sabíamos.

Em 2020, uma nova regra da ONU sobre combustíveis que a indústria naval poderia usar entrou em vigor, e os navios agora emitem mais de 80% menos enxofre. Embora reduzir as emissões de um químico prejudicial à saúde humana seja benéfico para todos, também se tornou um teste de campo não intencional mostrando como nuvens químicas poderiam ser usadas para evitar o superaquecimento da Terra.

Alguns cientistas acreditam que a ausência dessas nuvens contribuiu parcialmente para as temperaturas recordes deste ano no Oceano Atlântico. Embora outros fatores, como El Niño e a erupção de um vulcão submarino no Oceano Pacífico no ano passado, provavelmente tenham desempenhado um papel, a redução das nuvens de dióxido de enxofre é considerada uma das razões para os oceanos estarem tão quentes, causando temperaturas recordes em terra.

Nem todos os experimentos são acidentais

Algumas empresas privadas realizaram esforços em pequena escala para testar tecnologias refletoras de raios solares. Um pesquisador do Reino Unido se juntou a uma startup espacial, European Astrotech, para testar um sistema chamado “transporte e nucleação de aerossol estratosférico”. Com um sistema de balão de $1.000, conseguiu o que pode ter sido a primeira entrega bem-sucedida de aerossóis bloqueadores de sol à estratosfera, de acordo com relatórios não divulgados obtidos pela MIT Technology Review.

Embora o experimento tenha sido devidamente autorizado e tenha liberado apenas 400 gramas de enxofre, cientistas contrários a esses esforços estão preocupados com o fato de que alguém com um pouco de dinheiro e um parceiro de startup está testando tecnologia que pode alterar o clima com supervisão mínima.

Agora não é uma questão de se, mas de quando a geoengenharia acontecerá, disse o economista climático e defensor da pesquisa em geoengenharia, Gernot Wagner, ao Morning Brew. Ele acredita que os cientistas devem investigar os efeitos potenciais agora para que o mundo não seja pego de surpresa quando alguma nação decidir avançar com isso.

O governo está levando a geoengenharia a sério. O Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca recentemente divulgou um relatório delineando quais pesquisas poderiam ser feitas para avaliar os riscos e benefícios da tecnologia.

Chamado à Ação

A poluição não é apenas um problema ambiental; é uma crise de saúde pública e uma ameaça à nossa qualidade de vida. Além da poluição atmosférica, a poluição sonora, muitas vezes esquecida, tem impactos significativos na saúde humana, fauna e flora. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Neste Dia de Combate à Poluição, reflita sobre suas ações: conscientize os mais velhos para não queimar lixo, separe seus resíduos, use água de maneira consciente e siga práticas que garantam a destinação e disposição ambientalmente correta de resíduos. Afinal, o que está em jogo é a nossa própria sobrevivência.

Por Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.

