Toque de Midas: PSD-DF recebe 200 novos quadros

O PSD-DF deu uma demonstração de unidade, força e capacidade de crescimento ao realizar 200 novas filiações, em evento realizado neste sábado (25), no Kubitschek Plaza Hotel. O encontro teve a participação de deputados distritais, do secretário de Cultura, de candidatos e das principais lideranças da legenda, que é comandada pelo empresário e ex-governador Paulo Octávio no DF.

O presidente do PSD-DF elogiou o trabalho dos deputados distritais Jorge Vianna e Robério Negreiros e do secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, membros importantes da legenda. “Apoiamos o governo Ibaneis (Rocha), que tem feito Brasília crescer. O Cláudio é secretário de Cultura, o Robério exerce a liderança na Câmara Legislativa e o Jorge Vianna atua incansavelmente pela saúde no DF”, destacou.

“Em 2026, queremos participar da chapa majoritária. Pretendemos formar uma boa bancada de deputados distritais e federais e integrar uma coligação forte, ocupando uma das vagas em disputa, entre governador, vice e as duas no Senado. Qualquer composição terá de passar pelo PSD, que hoje, é um dos partidos mais fortes da Capital”, acrescentou.

Paulo Octávio destacou a força do encontro. “É um dia muito importante para todos nós. Este evento foi organizado pela minha esposa e vice-presidente do PSD-DF, Anna Christina Kubitschek, que também acaba de comandar a reforma completa da nova sede. E quero cumprimentar a cada um dos novos filiados”, disse, lembrando a todos que a missão é fazer o partido crescer.

“A filiação é um gesto democrático importante. Partido político é uma família. E vocês entraram para uma nova. Isso é valorização, diálogo, entendimento e a procura de um caminho melhor para Brasil, que é um País abençoado e que tem de tudo para ser a melhor nação do mundo, sem desemprego e sem pobreza. E isso cabe a nós, políticos”.

Paulo Octávio disse que comandar o PSD-DF é uma honra. “Assumi a presidência com muita emoção, por ser o partido que construiu esta cidade. Quando recebi o convite do (Gilberto) Kassab, tive a sensação de que foi uma missão divina. O PSD deu sustentação a JK, bisavô do André (Kubitschek), para governar com tranquilidade e construiu a nova Capital”.

Apoio do secretário e dos distritais

Para o secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes, o evento deste sábado é o pontapé inicial do crescimento da legenda. “Temos de olhar para a dimensão do PSD e prepará-lo para o amanhã. Para isso, a gente tem de construir este caminho. Estou feliz e honrado de estar no partido e espero que, juntos, continuemos a construir um PSD forte, unido e vitorioso”, acrescentou.

Representando o deputado distrital Robério Negreiros, sua esposa Flávia destacou que o evento mostra que todos na legenda procuram fazer o DF melhorar. “Sou orgulhosa com o trabalho que o Robério vem fazendo na capacitação e qualificação na Capital. Ele foi o mentor do maior programa nesta área do Brasil. Eu vejo a grandeza do PSD na defesa de pautas como a qualificação, a empregabilidade e a saúde. E tudo isso no partido que é o berço de Brasília, com PSD e JK”, destacou.

O deputado distrital Jorge Vianna afirmou que o PSD é um partido de centro, que significa parcimônia e ética. “Fico feliz e seguro de estar no PSD, que pode criticar, inclusive, o STF. Nós temos o senador (Rodrigo) Pacheco, um orgulho nosso, que está justamente defendendo a democracia, e não decisões unilaterais. O PSD é o partido da saúde democrática, da educação democrática, das mulheres democráticas e de toda a política”, disse.

“Eu espero que, em 2026, nós tenhamos mais deputados distritais. Porque a gente se une. E é isso que temos de fazer. A união dos correligionários deve ajudar, por exemplo, o nosso amigo Plácido Cunha, vereador em Valparaíso. Nós temos de auxiliar nossos mandatários em todos os níveis. Assim a gente deixa o partido mais forte”, destacou,.

Vianna também apresentou alguns filiados, como Newton Batista e Guarda Jânio, ex-deputado distrital. Também chegou à legenda Adriano Amaral, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do DF. A campanha de expansão dos quadros do partido continuará aberta.

Toque de Midas

O “Toque de Midas” é uma expressão que remete à capacidade mágica de transformar algo em ouro, atribuída ao rei da mitologia grega, Midas. Na linguagem do dia a dia, essa expressão descreve alguém ou algo com a habilidade de tornar tudo o que toca bem-sucedido ou valioso. Ao mencionar “Toque de Midas: PSD-DF recebe 200 novos quadros”, sugere-se que a chegada desses novos membros está sendo vista como uma transformação positiva e enriquecedora para o partido. Sob a liderança do presidente da sigla, o P.O, como é carinhosamente conhecido na política da capital, o empresário Paulo Octávio, estratégias e direcionamentos são guiados por sua experiência e visão.

Informou Ascom do PSD-DF com adaptações – 26/11/2023