Fórum nacional sobre uso sustentável do Pantanal abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o maior fórum nacional sobre a conservação e o uso sustentável do Pantanal, o Pontes Pantaneiras: Conectando pessoas, cultura, biodiversidade e sustentabilidade. As vagas são limitadas e podem ser garantidas até 15 de agosto pelo site. Estarão integrados, em um único espaço, pecuaristas, pantaneiros, povos indígenas, acadêmicos, produtores culturais, agentes de turismo e representantes dos setores público, privado e terceiro setor de todo o País.

O evento se dá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, localizado na capital do Mato Grosso do Sul. O evento é uma realização do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas, da Embrapa Pantanal, da University College London, do Smithsonian Institution e do ICMBio/CENAP, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos.