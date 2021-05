Na manhã deste sábado (22), a deputada Paula Belmonte, esteve reunida com moradores e importantes lideranças da comunidade Café Sem Troco, no Paranoá.

Pauta da reunião

Uma emenda parlamentar da deputada destinada para construção da Unidade Básica de Saúde – UBS, no valor de 2 milhões.

O governo do Distrito Federal deixou de utilizar, repassar ou devolver o recurso destinado à UBS. Segundo o anfitrião, Luis Kenned, presidente da Federação Brasiliense de Líderes Comunitários – FEBRALICO, até o terreno destinado para construção foi doado por morador e mesmo assim o governo do DF, não teve a competência de receber a doação da área com 5.400 metros para construção da UBS, creche e um posto da Polícia Militar ou qualquer outro serviço de utilidade pública para comunidade, são as reivindicações.

Estiveram presentes Gonzaga da Saúde – Coordenador Geral do Movimento Legado Dr. Frejat; Magaiver Estúdios Produções; Nilza, Sabrina, além de outras lideranças e moradores.

