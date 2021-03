Plataforma oferece cursos gratuitos de Educação Olímpica e Paralímpica

Formações são on-line e oferecem certificado

Nesse mês de março, a plataforma Impulsiona, parceria entre o Instituto Península e o Ministério da Educação (MEC), vai disponibilizar cursos gratuitos e a distância para professores de Educação Física. As formações têm como objetivo capacitar os educadores no ensino de diferentes modalidades e promover os valores do esporte. Cerca de 30 mil vagas em curso de Educação Olímpica e Paralímpica serão oferecidas.

Os cursos possuem certificado e contêm mais de 120 horas, sendo realizados por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (AVAMEC). Podem se inscrever professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos por meio do endereço https://impulsiona.org.br/.

Os cursos podem ser feitos aos poucos do celular, computador ou tablet. Além deles, estarão disponíveis conteúdos pedagógicos como gincanas, vídeos, planos de aula e conteúdos complementares prontos para serem aplicados com estudantes da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Esses materiais poderão ser utilizados para enriquecer o conteúdo programático das aulas apresentados diretamente aos alunos. Nas atividades propostas, o esporte sempre aparece como ferramenta educacional e estímulo da inclusão. O material, cujo download é gratuito, reúne sugestões de vídeos e atividades para serem trabalhados em sala de aula.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil