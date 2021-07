Conteúdos são disponibilizados toda sexta-feira, às 15h, no canal da Stoodi, no YouTube

Estudantes ganham um reforço a mais na hora de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e a tão temida redação. A plataforma Stoodi está oferecendo uma oficina gratuita com aulas para auxiliar na elaboração do texto. Os interessados podem ver os conteúdos semanalmente através de lives no canal da plataforma no YouTube.

As lives acontecem todas as sextas, às 15h, no YouTube, e abordam os tipos de gêneros textuais, entre outras informações. Alguns conteúdos já estão disponíveis no canal e podem ser vistos a qualquer momento. Confira abaixo:

Livepisódio: pré-aquecendo o forno (crônica) – já transmitido e disponível

Livepisódio: selecionando ingredientes (receita poética) – já transmitido e disponível

Livepisódio: apurando os sentidos (conto) – 16 de julho

Livepisódio: resgatando raízes (roteiro de podcast) – 23 de julho

Livepisódio final: mão na massa! (dissertação-argumentativa) – 30 de julho

Além disso, existem plataformas, além do YouTube, que compartilham conteúdos gratuitos que podem te ajudar na rotina de estudos para o Enem. Uma delas é o Guia Enem, que reúne os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida.

O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do Ensino Fundamental e Médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica!, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias.

Balanço Enem 2021

As provas do Enem impresso e digital serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. As inscrições foram finalizadas na última quarta-feira, 14 de julho, e de acordo com dados preliminares do Ministério da Educação (MEC) foram recebidas 4.004.764 inscrições, somadas as duas versões da prova. É o menor índice de inscritos, desde 2007 e 34% menor do que obtido em 2020. No entanto, o número pode ser ainda menor, visto que a confirmação de inscritos é feita, somente, após o pagamento do boleto de inscrição, no valor de R$85, cujo vencimento é 19 de julho de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil