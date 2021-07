Venha programar o seu futuro! Domine o computador

Home office? Planilha orçamentária? Vídeoconferência? As novas tecnologias já fazem parte do mercado de trabalho, que não só dependem do funcionário atualizado, mas colocam o jovem com um perfil diferenciado no mercado de trabalho.

Neste sentido, a Programando o Futuro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal convida a todos para os cursos de formação de Informática Básica e Manutenção de Computadores, que serão ofertados gratuitamente de segunda à sexta, na sede da instituição, no setor de industrias do Gama.

Para se inscrever, basta separar seu RG, seu comprovante de residência e, se for menor de idade, o RG do responsável. Tire uma foto dos documentos, acesse o link do formulário de inscrição (logo abaixo), preencha os dados e confirme o preenchimento. Após a inscrição, basta aguardar o contato da equipe pedagógica por email ou telefone confirmando a matrícula ou solicitando alguma informação complementar.

Os cursos de formação serão presenciais e fazem parte do RECICLOTECH, que alinha capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

Serviço

Matrículas abertas para os turnos matutino e vespertino, com os seguintes horários:

Matutino (08:30 às 11:30)

Vespertino (14:30 às 17:30)

Início dos cursos será em 2 de agosto de 2021. Para se matricular, basta preencher o formulário disponível neste link: https://forms.gle/XvFbP6D7GHyrYNWw6

Para maiores informações o telefone/whatsapp é 61. 3559-1111

