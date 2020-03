Por conta do coronavírus, prazo para entrega de documentos do Prouni é estendido

Em virtude do fechamento de diversas instituições por causa do coronavírus, o Ministério da Educação (MEC) adiou o prazo para a entrega da documentação dos candidatos inscritos na lista de espera do Programa Universidade para todos ( Prouni ). Agora, os estudantes têm até 20 de março para comparecer às instituições superiores de ensino.

A princípio, o prazo estabelecido no edital seria entre 13 a 16 de março, entretanto, o novo calendário foi divulgado na edição da última sexta-feira (13) do Diário Oficial da União.

Lista de espera

A lista de espera é uma possibilidade de ingresso no Prouni para os estudantes não selecionados na primeira e segunda chamadas regulares do programa. Logo, é uma oportunidade para os estudantes a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2019.

Você sabe o que é coronavírus?

O Covid-19 faz parte de uma associação de vírus que causam infecções respiratórias. Normalmente, essas infecções causam sintomas semelhantes a um resfriado, mas em alguns casos podem ocasionar consequências mais graves. O novo agente do vírus foi descoberto em dezembro de 2019 após casos registrados na China.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil