Prêmio Reclame Aqui inicia votação popular que reconhece melhor atendimento ao público

Educa Mais Brasil é indicado pela terceira vez na categoria de Serviço Educacional

A partir desta terça (01) até o dia 30 de setembro populares poderão votar no Prêmio Reclame Aqui, que reconhece as melhores empresas que possuem um bom relacionamento com o público, respondendo e resolvendo as demandas dos consumidores no menor tempo possível. As 627 empresas indicadas em 2020, distribuídas em 131 categorias, foram classificadas em uma primeira etapa a partir da avaliação dos próprios consumidores no site do Reclame.

Pela terceira vez, o Educa Mais Brasil é indicado na categoria de Serviço Educacional. Para Gleide Gomes, gerente de relacionamento da empresa, a indicação ao prêmio já é uma grande conquista e fruto da dedicação de todos com o processo final de atuação, que é o contato com os clientes. “É um reconhecimento à dedicação dos colaboradores e de todas as áreas de apoio da empresa, além de validar o nosso trabalho contínuo para aumentar o acesso de milhares de pessoas à educação”, explica. Para votar, basta apenas acessar o endereço https://premio.reclameaqui.com.br/votacao?id=120 e escolher as empresas favoritas.

O Educa Mais Brasil atua 17 anos no segmento educacional facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao superior – com bolsas de estudos de até 70% de desconto. No Reclame Aqui, o Educa possui o selo RA 1000, dedicado às empresas “totalmente comprometidas com o consumidor”, nas palavras do próprio Reclame Aqui. No último ano, 100% dos contatos abertos no Reclame Aqui foram respondidos, com índice de solução acima de 93%.

O reconhecimento do Educa se dá por conta de todo o processo interno de preparação dos colaboradores para lidar com o público externo. “Investimos em capacitação contínua da equipe com palestras e treinamentos, além de acompanhar diariamente a evolução dos atendimentos e desenvolver estratégias, visando otimizar os processos internos”, comenta Gleide.

Além de utilizar o site do Reclame Aqui como mais uma plataforma de comunicação com os seus bolsistas, o Educa amplia o atendimento através das suas redes sociais, bem como por meio de plataformas internas de comunicação. Para a empresa, a indicação é mais uma motivação para seguir com a tradição de prestar o melhor atendimento ao público. “Sempre é uma felicidade estar entre os indicados, nos motiva ainda mais a continuar buscando maneiras de melhor atender as solicitações, garantindo a satisfação dos candidatos e uma boa avaliação”, conclui a gerente Gleide Gomes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil