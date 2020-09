Governo prorroga auxílio emergencial de R$ 300 até o fim do ano

O governo federal anunciou nesta terça-feira (1) a extensão do auxílio emergencial por mais quatro meses, até dezembro, com parcelas de R$ 300, conforme anunciou o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada após reunião com ministros e parlamentares aliados.

“O valor de R$ 600 é muito caro para quem paga, no caso o Brasil. Não é um valor, muita vezes, suficiente para todas as necessidades, mas atende. O valor definido é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família”, disse Bolsonaro.

Extensão do auxílio

A proposta inicial do governo era que o auxílio emergencial, criado para ajudar os brasileiros a atravessar a crise provocada pela pandemia, durasse três meses, com parcelas de R$ 200.

Mas o Congresso aprovou, em março, o pagamento de três parcelas de R$ 600. Depois o governo prorrogou o auxílio por mais dois meses, no valor de R$ 600, totalizando cinco parcelas.

Houve também alterações no formato dos pagamentos. A primeira rodada de depósitos, em abril, funcionava por data de aprovação do benefício. Ou seja, o trabalhador era aprovado pela Dataprev e enquadrado em grupos que recebiam o dinheiro de acordo com os lotes em datas determinadas.

Esse modelo incluiu os brasileiros que receberam o pagamento da primeira parcela em 9 de abril e que vigorou até meados de julho. Hoje, os trabalhadores recebem as cinco parcelas dentro de um calendário dividido em quatro ciclos.

No sistema de ciclos, o benefício é pago de acordo com a data de aniversário, então beneficiários nascidos no mesmo mês recebem o valor no mesmo dia, ainda que um deles esteja recebendo a primeira parcela e o outro a quarta.

Por exemplo: Maria e João nasceram em janeiro. Ela aguarda a segunda parcela e ele a quarta. Ambos receberão os valores na mesma data. A lógica vale para todos os meses e parcelas.

Vale lembrar que, mesmo assim, todos os aprovados receberão cinco parcelas, em períodos diferentes, até 15 de dezembro de 2020. O governo ainda não informou como vai funcionar o pagamento das novas parcelas anunciadas nesta terça-feira.

O primeiro ciclo foi encerrado em 26 de agosto, quando os nascidos em dezembro receberam o depósito de uma das suas cinco parcelas. Mas as datas que liberam os saques em dinheiro e transferências dos valores distribuídos neste ciclo seguem até 17 de setembro.

Nesta quarta-feira (2), os nascidos em fevereiro receberão mais uma parcela.

Veja o Calendário:

Ciclo 1

Mês de nascimento Data do crédito do benefício na Poupança Digital Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor Janeiro 22 de julho 25 de julho Fevereiro 24 de julho 01 de agosto Março 29 de julho 01 de agosto Abril 31 de julho 08 de agosto Maio 05 de agosto 13 de agosto Junho 07 de agosto 22 de agosto Julho 12 de agosto 27 de agosto Agosto 14 de agosto 01 de setembro Setembro 17 de agosto 05 de setembro Outubro 19 de agosto 12 de setembro Novembro 21 de agosto 12 de setembro Dezembro 26 de agosto 17 de setembro

Ciclo 2

Mês de nascimento Data do crédito do benefício na Poupança Digital Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor Janeiro 28 de agosto 19 de setembro Fevereiro 02 de setembro 22 de setembro Março 04 de setembro 29 de setembro Abril 09 de setembro 01 de outubro Maio 11 de setembro 03 de outubro Junho 16 de setembro 06 de outubro Julho 18 de setembro 08 de outubro Agosto 23 de setembro 13 de outubro Setembro 25 de setembro 15 de outubro Outubro 28 de setembro 20 de outubro Novembro 28 de setembro 22 de outubro Dezembro 30 de setembro 27 de outubro

Ciclo 3

Mês de nascimento Data do crédito do benefício na Poupança Digital Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor Janeiro 09 de outubro 29 de outubro Fevereiro 09 de outubro 29 de outubro Março 16 de outubro 03 de novembro Abril 16 de outubro 03 de novembro Maio 23 de outubro 10 de novembro Junho 23 de outubro 10 de novembro Julho 30 de setembro 12 de novembro Agosto 30 de setembro 12 de novembro Setembro 06 de novembro 17 de novembro Outubro 06 de novembro 17 de novembro Novembro 13 de novembro 19 de novembro Dezembro 13 de novembro 19 de novembro

Ciclo 4