Projeto Ser Mais corre o risco de fechar as portas no Gama

O Projeto Ser Mais, também conhecido como Obras Benedita Cambiagio – OBC, é uma iniciativa que proporciona cuidado e suporte a 120 crianças em situação de vulnerabilidade social na Área Especial 7, Lote C, no Setor Sul do Gama. No entanto, a continuidade desse projeto tão importante está em risco.

Segundo a Conselheira Tutelar Ana Maria, o governo propôs como alternativa remanejar as crianças para os COSES – Centros de Orientação Sócio Educativo do DF. No entanto, os COSES funcionam apenas duas vezes por semana e não possuem funcionários suficientes para atender a essa demanda.

O portal Gama Cidadão esteve na instituição na tarde desta quinta-feira, 29/06, para participar de uma reunião juntamente com os pais, crianças, coordenadores da instituição, representante do conselho tutelar e representantes do governo.

No Projeto Ser Mais, as crianças recebem atendimento de segunda a sexta-feira, no contra turno escolar, durante 4 horas por dia. Além do reforço escolar pela manhã, elas participam de atividades enriquecedoras, como aulas de informática, revisão do conteúdo escolar, esportes, capoeira, futebol, gincanas, passeios culturais, dança, teatro e música.

A importância desse projeto é indiscutível, pois proporciona um ambiente seguro, educativo e acolhedor para essas crianças. É um espaço onde elas têm a oportunidade de desenvolver habilidades, adquirir conhecimento e se expressar artisticamente, contribuindo para o seu crescimento pessoal e social.

Precisamos unir forças para garantir que o Projeto Ser Mais continue a transformar vidas e preservar o futuro dessas crianças. Vamos lutar para que a comunidade não seja privada desse importante recurso e buscar soluções que garantam a continuidade dessa iniciativa tão valiosa.

Assista o vídeo com a Conselheira Tutelar Ana Maria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Inclusivo Gama Cidadão (@gamacidadao)

Compartilhe essa mensagem, sensibilize as pessoas ao seu redor e juntos faremos a diferença na vida dessas crianças. Contato da instituição: 61 9.8611-5059 (whatsApp).

Da redação do Gama Cidadão – 30/06/2023