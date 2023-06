Vendedor PAP: Vaga de Panfletista Vendedor Porta a Porta!

A Explorernet é uma empresa especializada em tecnologia de internet que oferece internet em fibra óptica de alta velocidade em Brasília e região. Estamos atualmente procurando panfletistas vendedores para atuar nas regiões de Gama, Santa Maria, Novo Gama, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga.

Principais Responsabilidades

– Vendedor PAP que vai realizar abordagem dos clientes em campo e realizar vendas de planos de internet.

– Captação de leads através do contato com possíveis clientes.

– Atuar com serviço de panfletagem porta a porta.

Qualificações Requeridas

– Ensino Médio completo.

– Experiência em atendimento ao cliente e vendas é desejável, mas não obrigatória.

– Boa comunicação e habilidades de persuasão.

Habilidades do Candidato

– Boa habilidade de comunicação.

– Pensamento rápido e solução de problemas.

– Focado em resultados e em metas.

Benefícios da Explorernet – Internet Fibra Óptica Brasília

– Remuneração = Salário + Premiação de acordo com as metas atingidas.

– Vale-transporte e vale-alimentação.

– Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional.

Processo de Candidatura

Para se candidatar, envie seu currículo para o endereço de e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: 62 9.9335-2293 com o assunto “Vaga de Panfletista Vendedor Porta a Porta“. Agradecemos o seu interesse. Venha fazer parte da equipe Explorernet – Internet Fibra Óptica Brasília!