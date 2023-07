O empresário Geraldinho Gonçalves recebe, do GDF, Medalha Mérito Líder Comunitário

A homenagem foi entregue pelo governador Ibaneis Rocha a centenas de personalidades que desempenham um importante trabalho de liderança nas comunidades as quais representam. Muitas vezes servindo de ponte entre a sociedade e o governo.

A medalha Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal foi lançada pelo GDF com apoio da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac). A cerimônia ocorreu no auditório da Academia de Bombeiros Militar, no Setor Policial Sul. Na ocasião, os homenageados receberam um pin e um diploma, reconhecendo a importância do trabalho para a sociedade.

“Quem anda nas ruas descobre o valor do líder comunitário, o valor do trabalho que vocês realizam junto às pessoas mais carentes”, afirmou o governador Ibaneis Rocha. “Vocês merecem todo o carinho e todo o amor que pode se dar, são muito importantes para nós e ainda mais para a comunidade.”

Instituída pelo decreto n° 44.502/2022, a medalha definiu que os líderes seriam indicados pelas administrações regionais com base no tempo de dedicação à cidade, além de comprometimento com o trabalho e responsabilidade com as demandas dos moradores.

Importantes para o Governo

Esta ação solene surgiu com a intenção de homenagear as lideranças que prestam serviço de forma anônima, que fazem isso de coração e que não são servidores efetivos do governo. Para a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, presidente do Conselho da Medalha, os líderes comunitários realizam um trabalho de suma importância.

Tendo como vice-presidente o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, o conselho é formado pelos secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; o executivo de Atendimento à Comunidade, Evaldo Rabelo, e o adjunto de Governo, Valmir Lemos de Oliveira.

Para o secretário de Governo, o líder comunitário é quem tem a melhor percepção mais clara do que as comunidades mais precisam. “Eles sabem dos anseios da comunidade, isso é muito interessante. O líder comunitário sente a carência da cidade, sente a carência das pessoas e traz consigo esse espírito de servir ao próximo. Então, essa homenagem é mais do que justa. Eles nos ajudam muito a governar”. Disse José Humberto.

Reconhecimento

O empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves, teve reconhecido todo o trabalho que vem desempenhando com espírito de liderança focando na área cultural e social. Já são 50 anos de atuação no meio. Ele é criado e produtor da FAGAMA (Feira de Amostra do Gama) há mais de 40 anos.

Geraldinho, que é morador da Ponte Alta no Gama, sempre desempenhou um trabalho muito forte na cultura brasiliense. Ele foi homenageado pelo trabalho que faz na cultura e sociedade.